per Mail teilen

Um sich und anderen Menschen Mut zu machen, postet der Mössinger Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan ein emotionales Video. Dabei geht es um Menschlichkeit, Liebe und Miteinander.

Die aktuelle Debatte rund um den Begriff "Remigration" und einen Vertreibungsplan für Menschen mit Migrationshintergrund hinterlässt auch bei einem der bekanntesten deutschen Comedians tiefe Spuren. Mit einem Statement auf Instagram hat der Komiker Tedros Teclebrhan aus Mössingen (Kreis Tübingen) zu mehr Toleranz und Menschlichkeit aufgerufen - und damit ein großes Echo ausgelöst.

"Was machen wir überhaupt? Wir sind doch Menschen auf diesem Planeten?", fragt er in einem emotionalen Video mit Blick auf ein mutmaßliches Geheimtreffen von AfD-Politikern mit dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner. Gemeinsam mit privaten Unterstützern sollen sie über einen Masterplan diskutiert haben, der die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland vorsieht.

Ich verstehe es nicht. Wir verlieren unsere Menschlichkeit. Wir gehören doch zusammen.

Dabei sagt Teclebrhan, dass er von Politik nicht viel verstehe. Doch mit seinem "normalen Menschenverstand" könne er unterscheiden, was gerecht und ungerecht sei. "Und mit meinem Herzen so oder so. Deswegen: Lasst uns beieinander bleiben, zugewandt", appelliert er.

Teclebrhan will Menschen und sich selbst Mut machen

Mit seinem Video will er den Menschen, aber auch sich selbst Mut machen. "Ich muss auch mir manchmal Mut machen, nicht aufzugeben", gibt der Künstler zu. "Wenn wir uns nicht mehr die Hand reichen, ist das wie ein Aufgeben." Angesichts der Krisen und Kriege in der Welt falle es ihm in jüngster Zeit immer schwerer, Videos zur Unterhaltung zu machen. Daher habe er sich nun für dieses Statement entschieden.

Viel Zustimmung, aber auch Kritik

Seine insgesamt 1,4 Millionen Followerinnen und Follower reagieren unterschiedlich auf den Post. Bislang mehr als 85.000 Likes zeugen von einer breiten Zustimmung. Auch wurde das Video bereits über 2.600 Mal kommentiert. Viele Followerinnen und Follower stimmen Teclebrhan zu und danken ihm für dieses Statement. Es gibt aber auch einige kritische Stimmen.

Teclebhran, der in den vergangenen Jahren insbesondere als Komiker, aber auch Schauspieler und Musiker bundesweit bekannt wurde, hat selbst eine Migrationsgeschichte. In Eritrea geboren, kam er als kleiner Junge nach Deutschland. In Mössingen wuchs er auf.

Mittlerweile gilt er als einer der erfolgreichsten und beliebtesten Comedians Deutschlands. Dabei greift er mit seiner Kunstfigur "Ernst Riedler" das Thema Rassismus und Ausländerfeindlichkeit immer wieder auf.