Oliver Linsenmaier ist Multimedia-Redakteur bei SWR Aktuell Baden-Württemberg. privat

Das größte Privileg des Journalisten ist, dass man immer alle Menschen alles fragen darf, meint Oliver Linsenmaier. Experten erklären spannende und komplexe Themen, Menschen geben Einblicke in ihr Innerstes und jeden Tag geschieht etwas Neues. Es ist ein Privileg, dass man im Job das eigene Wissen mehren kann. Dass man dadurch noch einen Beitrag für die Gesellschaft leistet und meist ganz nah an den Menschen ist, macht den Beruf des Redakteurs für ihn zu etwas ganz Besonderem. Umso dankbarer ist er, in einem Land zu leben, in dem die Pressefreiheit noch ein hohes Gut ist und er für SWR Baden-Württemberg Aktuell genau diesen Job ausüben darf.

Vor dem SWR

Vor seiner Zeit beim SWR lernte der gebürtige Stuttgarter Baden-Württemberg kennen und schätzen. Nach dem Geschichts- und Philosophie-Studium in Freiburg ging es zum crossmedialen Volontariat beim "Schwäbischen Verlag". Dabei eignete er sich nicht nur das journalistische Arbeiten in den verschiedensten Medien-Formen an, sondern lernte vor allem auch die Region mit ihren Menschen in Oberschwaben, Allgäu und rund um den Bodensee kennen. In der Folge arbeitete er mehrere Jahre für die "Schwäbische Zeitung" am Hauptstandort in Ravensburg, war für die Stadt Weingarten hauptverantwortlich zuständig. Dabei stellte der Multimedia-Redakteur über die reine Nachricht hinaus vor allem die Menschen und den gesellschaftlichen Diskurs in den Mittelpunkt der Berichterstattung und versuchte, mit neuen digitalen Formaten zeitgemäße Wege zu gehen.