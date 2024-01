Nach Enthüllungen über Pläne zur Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund, die von AfD-Politikern bei einem Geheimtreffen mit Rechtsextremen besprochen worden sein sollen, ist die Empörung groß. Auch in Baden-Württemberg sind an diesem Wochenende in vielen Städten Demonstrationen gegen Rechts geplant - mit prominenten Unterstützern.