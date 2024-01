Der VfB Friedrichshafen hat so etwas wie einen Glücksbringer gefunden. José Israel Masso Alvarez: Seit November spielt der Kubaner als Mittelblocker am Bodensee. Seitdem wurde kein Spiel mehr verloren und Friedrichshafen steht in der Volleyball Bundesliga auf Platz zwei hinter den Berlin Volleys. Morgen kommt es am 15. Spieltag zum Spitzenspiel in Berlin. Und Masso Alvarez will seine Serie fortsetzen. Claus-Peter Hufer hat den kubanischen Nationalspieler beim Training besucht.