per Mail teilen

Am Wochenende werden Menschen für Demokratie und gegen Rechts auf die Straßen gehen. Demonstrationen und Kundgebungen sind unter anderem in Karlsruhe und Pforzheim geplant.

Am Samstag und Sonntag finden in Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden Demonstrationen gegen Rechtsextremismus statt. Die Veranstalter reagieren damit auf eine Berichterstattung der Rechercheplattform "Correctiv" über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern, Mitgliedern der Werteunion, Neonazis und Unternehmern in Potsdam.

Demonstration in Karlsruhe: für Demokratie und gegen Rechts

In Karlsruhe startet am Samstag ab 12:30 Uhr die "Demo für Demokratie und Menschenrechte, gegen Rechtsextremismus und die Deportationspläne der AfD" auf dem Marktplatz. Ein breites Bündnis bestehend aus unter anderem politischen Gruppen, Gewerkschaften und Vereinen hat zu der Veranstaltung aufgerufen. Erwartet werden rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Lena Wagner, Sprecherin des Bündnisses, rechnet aber mit deutlich mehr.

Man merkt wirklich: Dieses Thema - das bringt die Menschen zusammen.

Die Grünen Karlsruhe rufen auf ihrer Instagramseite zur gemeinsamen Demonstration am Samstag auf

Demo geht am Platz der Grundrechte in Karlsruhe vorbei

Nach einer Kundgebung soll der Demonstrationszug am Platz der Grundrechte vorbeiziehen. Anschließend geht es durch die Stadt zurück zum Ausgangspunkt. Es sei ihnen wichtig, symbolische Orte einzubeziehen, so Wagner. "In der Stadt des Bundesverfassungsgerichts stellen wir uns auch als Zivilgesellschaft hinter die Verfassung und gehen dafür auf die Straße."

Bereits in den vergangenen Tagen gab es in der Region Demonstrationen gegen Rechts. In Bretten im Landkreis Karlsruhe gingen vergangenen Dienstag etwa 200 Menschen gegen Hass und Hetze auf die Straße.

AfD Karlsruhe wird sich nicht an Demonstration beteiligen

Die AfD Karlsruhe-Stadt teilte am Donnerstag in einem Schreiben mit, sich nicht an der geplanten Veranstaltung in Karlsruhe beteiligen zu wollen. Man lehne die Demonstration der politischen Gegner als billige Propaganda ab. Diese ziele nur darauf ab, der AfD ihre demokratische Grundüberzeugung abzusprechen.

Lebenselixier einer Demokratie ist die Vielfalt verschiedener Meinungen, doch genau gegen die Meinungsvielfalt richtet sich diese Demonstration.

"Initiative gegen Rechts Pforzheim" ruft zur Kundgebung auf

In Pforzheim ruft unter anderem die "Initiative gegen Rechts Pforzheim" zur Kundgebung auf. Beginn ist am Samstag um 15:00 Uhr auf dem Leopoldplatz und soll laut Veranstalter rund eine Stunde dauern. Angemeldet seien 600 Personen, durch die dynamische Situation rechne man jedoch mit mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Die "Initiative gegen Rechts Pforzheim" ist ein Bündnis bestehend aus Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen, die sich in Pforzheim gegen Rechtsextremismus einsetzt. "Wir möchten mit der Kundgebung am Samstag Pforzheimerinnen und Pforzheimern die Möglichkeit geben, sich für die Demokratie einzusetzen", sagt Christian Schmidt, Sprecher der Initiative.

Baden-Baden: Demonstration auf der Fieserbrücke

Auch in Baden-Baden ruft ein breites Bündnis aus Politik, Kirchen und Gesellschaft zur Demonstration auf. Die Veranstaltung unter dem Motto "Baden gegen Extremismus und für Demokratie" findet am Sonntag um 15:00 Uhr auf der Fieser-Brücke statt.