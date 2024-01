Die Jusos Gondelsheim und Bretten haben zu einer Kundgebung gegen Rechts aufgerufen. Auch CDU, Linke und Grüne waren dabei. Bis zu 200 Menschen nahmen teil.

Nach den Ergebnissen einer Correctiv-Recherche über ein Geheimtreffen mit AfD-Politikern und Rechtsextremen gibt es bundesweit Proteste. Auch die SPD Jugendorganisationen in Gondelsheim und Bretten hatten zu einer "Kundgebung gegen Hass und Hetze" in Bretten aufgerufen. Bis zu 200 Menschen beteiligten sich in Bretten auf dem Marktplatz an der Kundgebung. Die Polizei sprach von 150 Teilnehmern.

In Bretten gingen Bürger gegen Rechtsextremisten auf die Straße SWR

Wir müssen unsere Werte verteidigen, die uns zusammenhalten. Es geht darum, ein klares Zeichen zu setzen.

Die Kundgebung war eine von vielen Demonstrationen in ganz Deutschland in den vergangenen Tagen.

Die Ergebnisse der Recherche hätten viele Jusos auch in Bretten und Gondelsheim schockiert, sagte Juso-Vorsitzender Yannick Zoz dem SWR. Und ganz offenbar nicht nur die Jusos - jedenfalls kamen deutlich mehr zu der Kundgebung, als erwartet.

CDU Bretten unterstützt Kundgebung der Jusos

Auch Vertreter der CDU Bretten waren am Dienstagabend in die Brettener Fußgängerzone gekommen. Online hatte die CDU bereits ihre Unterstützung für die SPD Jugendorganisation angekündigt.

Auf Instagram schrieb die CDU Bretten am 14. Januar 2024: "Im Kampf gegen den Extremismus müssen alle demokratischen Parteien zusammenhalten!"

Das Recherchezentrum Correctiv hatte zuvor aufgedeckt, dass womöglich auch zwei CDU-Mitglieder Teil eines Geheimtreffens mit Rechtsextremen gewesen sein sollen. Davon distanziere sich die CDU. "Wer sich mit Extremisten [...] gemein mach[e], [habe] in der CDU nichts, aber auch gar nichts verloren.", heißt es weiter auf Instagram.

Junge Union und Grüne schließen sich Redebeiträgen in Bretten an

Neben den örtlichen Jugendorganisationen der SPD hielt ein Vertreter der CDU Jugendorganisation "Junge Union" eine Rede. Auch die Grünen waren in Bretten vertreten und schlossen sich den Redebeiträgen an.