Am Samstag haben bis zu 20.000 Menschen, so die Schätzung der Veranstalter, friedlich auf dem Schlossplatz in Stuttgart gegen rechts demonstriert.

Gegen rechte Gesinnungen haben am Samstag bis zu 20.000 Menschen, so die Einschätzung der Veranstalter, in Stuttgart demonstriert. Fokus der Kundgebung war: "Haltung zeigen!" Zudem wollten die Veranstalter deutlich machen, wie es so weit kommen konnte, dass die AfD so stark geworden ist. In Sprechchören war zu hören: "Alle zusammen gegen den Faschismus" oder auch "Die rechte Welle brechen". Zeichen gegen Rechtsradikalismus Die demonstrierenden Menschen in Stuttgart wollen ein Zeichen des Widerstands gegen rechte Gesinnungen zeigen. Sie protestierten gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus. Eine Teilnehmerin vom Verein Omas gegen Rechts sagte, sie habe wieder Hoffnung, dass die Leisen endlich wieder laut werden. Der Veranstalter "Stuttgart gegen Rechts" ist ein Bündnis aus einem breiten Spektrum von Parteien, Initiativen und Einzelpersonen. Mit dabei sind zum Beispiel die Stuttgarter Ortsgruppen von Fridays for Future, Jusos, Grüne Jugend, Attac, Arbeitskreis Asyl und die Seebrücke.