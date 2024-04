Wenn Bundesliga auf Frühlingsfest und Vanessa Mai trifft, ist das Verkehrschaos nahezu vorprogrammiert. So geht es am 4. Mai am besten nach Bad Cannstatt.

Am Samstag finden gleich drei Großveranstaltungen in Stuttgart-Bad Cannstatt gleichzeitig statt. Das Stuttgarter Frühlingsfest geht ins dritte Wochenende, Schlagersängerin Vanessa Mai spielt in der Porsche-Arena und in der Fußball-Bundesliga trifft der VfB Stuttgart auf den FC Bayern München. Bahn setzt Sonderzüge für Bundesligaspiel ein Für das Stuttgarter Frühlingsfest setzt die Bahn bereits auf längere Züge. Die Linien S1, S2 und S3 fahren bereits seit dem 20. April mit der maximal möglichen Zuglänge. Das bleibt so bis zum Ende des Stuttgarter Frühlingsfests am 12. Mai. Für den Samstag setzt die Bahn zum Fußball-Spiel außerdem die Linie S11 zum Neckarpark ein. Diese fährt wie folgt:

ab Stuttgart-Vaihingen um 13:35 Uhr

ab Plochingen um 13:53 Uhr und 14:23 Uhr

ab Herrenberg um 13:31 Uhr und 14:01 Uhr Auch für den Rückweg fährt die Linie S11.

zum Stuttgarter Hauptbahnhof um 17:47 Uhr und 18:12 Uhr

Alternativ fahren die Bahnen auch wie gewohnt zum Bahnhof Bad Cannstatt. Polizei erwartet Verkehrschaos Die Polizei setzt am Samstag auf viel Präsenz, dafür werden auch - wie bei Fußballspielen üblich - Einsatzkräfte der Bundespolizei hinzugezogen. "Es stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung", erklärte ein Polizeisprecher im SWR-Interview. "Wir empfehlen deshalb, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen." Auch die Mercedesstraße, die zwischen dem Cannstatter Wasen und der MHP Arena verläuft, werde zwischenzeitlich für den Autoverkehr gesperrt und zu einer Fußgängerzone. VfB Stuttgart gegen FC Bayern München Der Südschlager im Heimstadion: Um 15:30 Uhr trifft der VfB auf den Tabellen-Zweiten in der MHP Arena. Beide Vereine werden voraussichtlich ihren Platz in der Champions League halten können, auch wenn es rein rechnerisch noch möglich wäre, dass der VfB auf Tabellenplatz 5 rutscht. Heimspiel auch für Vanessa Mai Ein Heimspiel wird der kommende Samstag auch für die Schlagersängerin Vanessa Mai. Die gebürtige Backnangerin spielt ab 20 Uhr in der Porsche-Arena. Ob die Besucherinnen und Besucher des Konzerts auf die Fußballfans treffen werden, ist unklar. "Es könnte natürlich sein, dass einige Fans nach dem Spiel noch zum Frühlingsfest gehen", erklärte ein Polizeisprecher.