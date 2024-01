Nachdem die Freiburger Kundgebung am Mittwoch großen Zulauf hatte, gehen die Proteste in eine neue Runde: Am Samstag wird in Offenburg demonstriert, am Sonntag dann noch einmal in Freiburg.

In Südbaden wird am Wochenende erneut zu Protesten gegen Rechtsextremismus und für "Toleranz, Respekt und Vielfalt" aufgerufen. Unter dem Titel "Gemeinsam gegen Rechts" wollen die Veranstalter Aydin Özügenc (Offenburger Grünen-Stadtrat ) und Karl Bäuerle (Arbeitskreis Interreligiöser Dialog Offenburg) auch in Offenburg ein Zeichen gegen Rechts setzen. Die Teilnehmenden wollen ab 11 Uhr vom Platz der Verfassungsfreunde in Richtung Innenstadt ziehen. Weitere Kundgebungen in Freiburg am Wochenende In Freiburg planen die "Omas gegen Rechts" am Samstag, 12:30 Uhr, auf dem Platz der Alten Synagoge eine Menschenkette. Am Sonntag ist ebendort ab 15 Uhr eine weitere Demo unter dem Titel "Demokratie vereint stärken und schützen" geplant. Organisator Dejan Mihajlović geht es vor allem darum, einen Dialog zwischen den Bürgen zum Thema Demokratie anzuregen.