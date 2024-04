Die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu hat ihr Auftaktwochenende hinter sich. Nach der Eröffnung am Freitag nahmen sich mehr als 25.000 Gäste die Zeit, das Gelände zu erkunden.

Mit großer Begeisterung bei Gästen und Einheimischen war die Landesgartenschau am Freitag eröffnet worden. Vor allem am Samstag und Sonntag nahmen sich viele Besucherinnen und Besucher die Zeit, bei gutem Wetter das 45 Hektar große Gelände zu erkunden. Bis Sonntagabend kamen nach Angaben der Organisatoren insgesamt mehr als 25.600 Menschen.

Spielplätze begeistern die Kinder

Die farbenprächtigen Blumenbeete und die 3.000 eigens für die Landesgartenschau gesetzten Pflanzen und Bäume ließen die Besucherinnen und Besucher staunen. Großen Andrang gab es aber auch auf den neu angelegten Spielplätzen. Besonders spannend für Kinder und Eltern gleichermaßen war die Floßfahrt auf einem kleinen, künstlich angelegten Gewässer.

Floß fahren macht den Kindern richtig Spaß. SWR

"Total toll, die Kinder haben einen Mordsspaß“, meinte Tanja Bittelmeyer. Sollte ein Kind mal ins Wasser fallen, "wir haben weitere Klamotten und Handtücher mit dabei“, meinte sie lachend. Drei große, neue Themenspielplätze sind für die Gartenschau angelegt worden, dazu weitere "Spielpunkte“, wie es heißt.

Ein Aussichtsturm als Attraktion

Familien können sich auf viel Abwechslung freuen. Dazu zählt auch der Gang hoch über 113 Stufen zum 22 Meter hohen Aussichtsturm.

Der 22 Meter hohe Aussichtsturm. SWR

Den Turm hat die Uni Stuttgart entworfen, er ist aus Holz gebaut. Weil er mehr als zwei Millionen Euro gekostet hat und nicht barrierefrei ist, gab es Kritik an diesem Projekt. Die Aussicht vom Turm auf die Alpen, das Allgäu und die Stadt Wangen mit der Landesgartenschau allerdings ist faszinierend.

Blick vom Turm in die Alpen. SWR

Abhängen in der Hängematte

Wer vom Auf- und Abstieg müde ist oder einfach nur ein paar ruhige Minuten genießen will, auf den warten überall auf dem Gelände bunte Liegestühle und Hängematten, die zum Erholen oder Faulenzen einladen.

In der Hängematte lässt es sich aushalten. SWR

Gäste aus nah und fern

Am Sonntag waren den Autokennzeichen auf dem Parkplatz zufolge die Besucherinnen und Besucher nicht nur aus Wangen und Umgebung angereist, sondern auch von weiter her, etwa aus Konstanz und Tübingen. Auf den Bühnen gab es zur Unterhaltung Blasmusik, beispielsweise mit der Jugendkapelle Kißlegg und dem Musikverein Waltershofen.

Hunderte kommen zum Gottesdienst

Vor der großen Kulturbühne feierten am Sonntagvormittag mehrere hundert Menschen einen ökumenischen Gottesdienst mit der evangelischen Pfarrerin Elisabeth Joos und ihrem katholischen Kollegen Klaus Blessing aus Wangen. Mit dabei am Altar auch die evangelische Prälatin Gabriele Wulz aus Ulm und der Rottenburger Weihbischof Matthias Karrer. Er kommt aus dem Wangener Ortsteil Deuchelried.

Der ökumenische Gottesdienst am Sonntagmorgen war gut besucht. SWR

Kirchen planen zahlreiche Veranstaltungen

Allein die Kirchen haben für die Landesgartenschau mehr als 300 Veranstaltungen vorgesehen. Einen Gottesdienst gibt es jeden Sonntag und jeden Tag ein Mittagsgebet. "Was wir wollen, ist ein menschenfreundliches Gottesbild auch hier präsent zu halten", sagte Dekanatsreferent Stephan Wiltsche, der für das Programm der Kirchen auf der Landesgartenschau verantwortlich ist.

Der Oberbürgermeister ist "überwältigt"

Am Sonntagmittag freute sich Wangens Oberbürgermeister Michael Lang (parteilos) über das erfolgreiche Auftaktwochenende. Er sei überwältigt, meinte er. "Wir haben so viele Gäste, so viel Freude und Begeisterung. Und so viel positiven Zuspruch. Ganz viele sind überrascht, was wir hier bieten".

Die Menschen stehen dahinter. Und sie strömen und sie kommen. Ich kann jeden Moment genießen.