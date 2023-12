Neuer "Milchpilz" für die Landesgartenschau in Wangen

In Wangen gibt es wieder einen "Milchpilz". Er wurde für die Landesgartenschau gebaut. Die Kioske für Milchprodukte in Fliegenpilzform waren in den 1950er-Jahren an vielen Orten zu sehen und beliebte Treffpunkte.

In Lindau, Bregenz und Wangen im Allgäu stehen noch immer "Milchpilze". Die kleinen Kioske für Milchprodukte sind in den 1950er-Jahren von der Firma Waldner in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) hergestellt worden. Nun hat die Firma wieder einen "Milchpilz" gebaut. Er steht am Eingang der Landesgartenschau, die im nächsten Jahr in Wangen stattfindet. Ab sofort beginnt am neuen "Milchpilz" der Vorverkauf für die Landesgartenschau-Tickets.

Schnell wurden die auffallenden Fliegenpilz-Häuschen vor 70 Jahren zum Treffpunkt. Es gab Milch, Milchmixgetränke, Sahne und andere Produkte aus Milch der Umgebung. Man konnte auch Gummibärchen oder kleine Naschereien kaufen, die damals noch nicht in großen Tüten, sondern einzeln angeboten wurden. Besonders für junge Leute seien die Pilze anziehend gewesen, erinnern sich die Wangener.

Der "Milchpilz" ist für mich eine Art Ikone, eine Kindheitheitsikone.

Kioske in ganz Deutschland und sogar europaweit verkauft

In den 1950er- und 1960er-Jahren konnte man nicht nur vom Allgäu bis zum Bodensee immer wieder die rotleuchtenden kleinen Kioske im Fliegenpilz-Design für den Verkauf von Milch und Milchprodukten sehen. In ganz Deutschland wurden sie aufgestellt und auch nach Österreich, die Schweiz und Griechenland geliefert. Einige der 49 Pilze, die die Firma Waldner hergestellt hat, sind noch heute in Betrieb und teilweise sogar denkmalgeschützt. Sie waren voll ausgestattet mit Kühlschränken, Mixgeräten, Sahnebehältern und Spülbecken.

Da war zum Bespiel ein Starmix fix vorgesehen, um die Milchmixgetränke zu machen. Auch ein Schlagsahnezapfer und ein Kühlschrank. Und eine Spüleinrichtung natürlich, wenn man Lebensmittel verkauft.

Die Firma Waldner hat nach 65 Jahre wieder einen "Milchpilz" gebaut. SWR Julia Kretschmer

Der in 1958 letzte verkaufte "Milchpilz" ging nach Mannheim. Ihn gibt es heute nicht mehr. Aber die Wangener freuen sich, dass der nostalgische "Milchpilz" in ihrer Stadt eine neue Auflage erfahren hat.