Rund 70.000 Blumen auf Gartenschaugelände in Wangen gepflanzt

per Mail teilen

Gärtnerinnen und Gärtner aus dem Allgäu haben in den vergangenen Tagen tausende Blumen für die Landesgartenschau in Wangen gepflanzt. Es sind die ersten Pflanzen, die im Frühjahr blühen werden.

In den vergangenen Tagen sind bereits tausende Pflanzen in den Beeten auf dem künftigen Gartenschaugelände in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) von Gärtnern und Gärtnerinnen verteilt worden. Rund 70.000 Stiefmütterchen, Akeleien, Vergissmeinnicht und verschiedenfarbige Stauden sollen nun Wurzeln bilden und bis zum Gartenschaujahr 2024 erblühen.

Viele weitere Blumen folgen in den nächsten Monaten

Die vielen Pflanzen bilden laut Stadt bunte Muster, die eine Gartenbauingenieurin entworfen hat. Im November folgen dann Blumenzwiebeln: Tulpen, Narzissen und Osterglocken. Im Mai pflanzen die Gärtner erneut tausende Blumen für den Sommer ein. Gut zehn Gärtnereien aus Wangen und Umgebung pflegen die Beete von jetzt an bis zum Ende der Gartenschau.

Die Landesgartenschau beginnt in Wangen im Allgäu im April 2024. Der Vorverkauf startete bereits vor etwa drei Wochen.