In Wangen im Allgäu hat am Wochenende der Vorverkauf von Dauerkarten für die Landesgartenschau 2024 begonnen. Mit einem Fest für die ganze Familie wurde auf dem Gelände gefeiert.

Schon rund 800 Dauerkarten für die Landesgartenschau 2024 in Wangen im Allgäu sind verkauft. Der Start des Vorverkaufs wurde am Sonntag auf dem sich noch im Bau befindenden Landesgartenschaugelände mit einem Fest gefeiert. Interessierte konnten an Führungen teilnehmen und erfahren, wie die Landschaft entlang der Argen umgestaltet wird. Außerdem wurden der Brunnen im Eingangsbereich und das Wassertretbecken eingeweiht. Wer eine Dauerkarte besitzt, kommt während der Landesgartenschau in den Genuss zahlreicher Vergünstigungen.

Dauerkarten im Vorverkauf günstiger

Die Organisatoren der Landesgartenschau hoffen, in den kommenden Monaten bis zu 12.000 Dauerkarten vorab zu verkaufen. Im Vorverkauf ist die Dauerkarte günstiger und kostet 98 Euro (statt regulär 125 Euro), es gibt sie ab sofort in den Vorverkaufsstellen in der Stadt. Außerdem werden ermäßigte Dauerkarten für junge Erwachsene, Auszubildende, Studierende und Menschen mit Behinderung angeboten. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre sowie Vollzeitschüler in Wangen haben freien Eintritt bei der Landesgartenschau.

Schlangestehen für die Dauerkarten der Landesgartenschau. SWR Wolfgang Wanner

Das Interesse am ersten Tag des Vorverkaufs war groß. Aber viele Besucherinnen und Besucher nutzten am Sonntag auch die Gelegenheit, sich auf dem Landesgartenschaugelände über die Baumaßnahmen zu informieren. Oberbürgermeister Michael Lang (parteilos) freute sich, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses große Projekt mittragen - obwohl die Bauarbeiten auch mit Belastungen verbunden seien.

"Ich freue mich an all dem, was wir hier tun. Und bin dankbar, dass auch alle mit dahinter stehen, so positiv sind und unglaublich mithelfen."

Vergünstigungen für Besitzer von Dauerkarten

Dauerkartenbesitzerinnen und -besitzer bekommen zum Start der Landesgartenschau Ende April 2024 auch ein Gutscheinheft, mit dem sie 60 Vergünstigungen bei Händlern und Lokalen in Wangen und Umgebung erhalten, aber auch für diverse Ausflugsziele und Museen. So gibt es mit der Dauerkarten zum Beispiel einmalig kostenlosen Eintritt zu weiteren Gartenschauen in Bad Dürrenberg und Kirchheim bei München. Außerdem kommt man gratis ins Städtische Museum und in die Galerie in der Badstube. Auf der Landesgartenschau selbst haben Dauerkartenbesitzer freien Eintritt zu mehr als 2.000 Veranstaltungen.

Für die Landesgartenschau in Wangen wird die Landschaft entlang der Argen umgestaltet. SWR Wolfgang Wanner

Im Rahmen der Landesgartenschau Wangen 2024 wird die historische Altstadt mit dem ehemaligen Industriegelände ERBA verbunden und das Gelände nachhaltig umgestaltet. Die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu beginnt am 26. April 2024 und dauert bis zum 6. Oktober 2024.