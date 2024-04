Eine Riesenkuh für die Landesgartenschau in Wangen

Für die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) entsteht in diesen Tagen eine riesige Kuh aus Holz. Sie wird auf dem Stand der Landwirtschaft zu sehen sein.

Sie ist fast so groß wie ein kleines Wohnhaus: die Riesenkuh aus Holz, die gerade in einem Handwerksbetrieb in Amtzell (Kreis Ravensburg) entsteht. Sie soll auf dem Gelände der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu aufgestellt werden.

Euter, Hörner und Schwanz dürfen nicht fehlen

Sie ist fünf Meter hoch, acht Meter lang, sechs Tonnen schwer. Sie hat zwei Hörner, ein Euter mit vier Zitzen und einen Kuhschwanz. Und sie soll eine typische Allgäuer Braunviehkuh darstellen. Diese Riesenkuh aus 15 Kubikmetern Holz haben Zimmermann Jonas Hutschneider und Bauer Wolfgang Heine in den vergangen Tagen mit ihren Motorsägen geformt.

Jetzt schleifen sie die Holzkuh noch ab und malen sie mit einer Schutzfarbe an. Am kommenden Donnerstag wird sie mit einem Tieflader auf das Gelände der Landesgartenschau gebracht.

In vier Wochen ist Eröffnung der Landesgartenschau

Die Landesgartenschau in Wangen wird in vier Wochen, am 26. April, eröffnet. Noch sind viele Handwerker auf dem Gelände beschäftigt. Aber bis zum Eröffnungstag soll alles fertig sein. "Die Spannung und sie Anspannung sind da, aber auch die Vorfreude", sagt Wangens Oberbürgermeister Michael Lang:

Die Landesgartenschau findet vom 26. April bis zum 6. Oktober statt. Die Riesenkuh wird am Stand der Landwirtschaft zu sehen sein. Idee und Konzept stammen von der DHBW Ravensburg und Vertretern der Landwirtschaft.