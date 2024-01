"Demos gegen rechts" ziehen tausende Teilnehmende an – auch in RLP. Wer genau geht da eigentlich auf die Straße, für was und kann daraus eine größere Bewegung werden?

Die Demos vergangene Woche, in Rheinland-Pfalz unter anderem in Koblenz, Kusel, Mainz, Pirmasens und Trier, scheinen der Auftakt einer Demo-Serie gewesen zu sein. Bereits für diese Woche sind im Land mehr als ein Dutzend weitere Demos mit gleicher Intention angemeldet worden. Alles Wichtige dazu im Überblick:

Genau erhoben wurde das bislang nicht. Beobachter, Demonstrierende und Organisatoren allerorts berichten allerdings von sehr heterogenen Massen: Junge und alte Menschen, Familien mit Kindern, Demo-Erfahrene, Demo-Neulinge, organisierte Gruppen, aber auch Einzelpersonen demonstrierten Seite an Seite.

"Von A bis Z war da alles dabei", berichtet beispielsweise Christopher Bündgen von den Grünen Koblenz, die die Demo in Koblenz vergangenen Samstag organisiert haben. Auch Landwirte hätten vorgehabt - wie bei den Bauernprotesten Anfang Januar - mit ihren Traktoren mit zu demonstrieren. "Weil auf dem Münzplatz zu wenig Platz ist, wurde das aber nicht genehmigt", so Bündgen.

"Man kann von der berühmten bürgerlichen Mitte sprechen, die sich versammelt", spricht der Mainzer Politik-Professor Kai Arzheimer gegenüber dem SWR von einer "Graswurzel-Bewegung". Auf die Straße gingen aktuell "nicht nur Menschen, die sich regelmäßig politisch engagieren, sondern Leute, die jetzt Gesicht zeigen möchten".

Ungewöhnlich ist, dass die jüngsten Demos in Rheinland-Pfalz nicht nur Verbände oder Parteien organisierten, sondern auch Privatpersonen.

Beispiel Mainz: Hier taten sich befreundete Studierende spontan zusammen und stellten die Demo am vergangenen Donnerstag mit letztlich mehr als 7.000 Teilnehmenden auf die Beine.

Beispiel Kusel: Die Grünen-Politikerin Katja Daish meldete die Protestaktion am Samstag (mehr als 300 Demonstrierende waren hier dabei) ebenfalls ziemlich kurzfristig an – "als Privatperson", wie sie betont: "Weil mir wichtig war, dass das keine parteipolitische Veranstaltung wird, sondern alle – auch Konservative –, die auf demokratischen Füßen stehen, gemeinsam demonstrieren."

Der Mainzer Politologe Arzheimer vermutet, dass folgende Demos eher von organisierten Gruppen angemeldet werden: Kirchenverbände, Vereine, NGOs oder Parteien beispielsweise. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass es bei Aktionen "gegen rechts" ein Netzwerk gebe, was "relativ schnell reaktiviert wird".

Mit "Demos gegen rechts" werden aktuell die deutschlandweit stattfindenden Aktionen oft überschrieben. Was genau "gegen rechts" heißt, ist allerdings nicht genau definiert. "Gegen Rechtsextremismus", "gegen die AfD", "für Demokratie", "für Toleranz", "für Vielfalt" oder "Niewieder#33" sind mehrfach vorkommende Mottos, unter denen Demos in Rheinland-Pfalz angemeldet werden.

Auch an Plakaten der Demonstrierenden lassen sich ähnlich lautende Demo-Motive ablesen. Darunter mischen sich schärfer formulierte Slogans wie "AfD-Nazis abschieben" oder "Nazis deportieren". Diese zielen auf Inhalte des vom Recherche-Netzwerk Correctiv geleakten Geheimtreffens von AfD-Politikern mit Rechtsextremen in Potsdam vergangenen Herbst ab. Der Tenor aus Gesprächen mit Demonstrierenden: Die Veröffentlichungen setzten bei vielen den Impuls frei, auf die Straße zu gehen.

Tabubrüche der AfD habe es zwar bereits zuvor mehrere gegeben, erläutert Politologe Arzheimer. Dass sich Politiker der Partei in einem Hotelzimmer mit Rechtsextremen treffen, sei aber "etwas sehr Konkretes" und mit der Besprechung von Deportationsplänen von Menschen mit Migrationsgeschichte eine Tabu-Schwelle überschritten worden.

Das Thema AfD und Rassismus in Deutschland ist ja nicht neu. In dem Moment, als ich den Correctiv-Artikel gelesen habe, wurde das aber auf einmal viel näher und viel realer.

Der Bericht habe einerseits "Angst und Hilflosigkeit" bei ihm ausgelöst, erzählt der Mainzer Demo-Organisator Till Walter, aber auch "ein Gefühl: Da muss man jetzt was machen."

Auch die Kuselerin Katja Daish brachte die Correctiv-Recherche zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben dazu, eine Demo zu organisieren. "Ich beobachte schon lange, wie sich rechtes Gedankengut widerspruchslos ausbreitet. Spätestens jetzt will ich das aber nicht mehr hinnehmen.“ Der Koblenzer Demo-Organisator Bündgen schlägt in dieselbe Kerbe: "Wir wollen zeigen, dass wir mehr sind."

Die Demokratie und das Grundgesetz zu verteidigen, ist das zentrale Thema, das derzeit viele Leute antreibt.

Für Politologe Arzheimer liegt darin der große gemeinsame Demo-Nenner: "Die Menschen sehen die Demokratie bedroht, vor allem durch das Erstarken der AfD“, erläutert er. "Die Demokratie und das Grundgesetz zu verteidigen, ist das zentrale Thema, das derzeit viele Leute antreibt." Dass dieses Jahr Europawahlen und mehrere Landtagswahlen stattfinden, verstärke das Bedürfnis zu demonstrieren.

Die bisherigen Aktionen in Rheinland-Pfalz verliefen durchweg friedlich. Teilnehmende allerorts berichten von fröhlicher bis feierlicher Atmosphäre. Vereinzelt war von "Aufbruchstimmung“ die Rede. Eine Demonstrantin in Mainz sprach von einem "Ventil, durch das man die Sorgen vor einem Rechtsruck rauslassen kann“. Es tue gut, "zu sehen, dass so viele die Sorgen teilen".

Ob die Demos friedlich bleiben? Das hänge vor allem davon ab, inwiefern Rechts- und Linksextreme in den kommenden Wochen mobilisieren und aufeinandertreffen, sagt Politologe Arzheimer. Aktuell sieht er aber "keinen Anlass", dass Gruppen wie die Antifa für Unruhe bei Demos sorgen. "Das wäre auch kontraproduktiv."

Bei den Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz schwingen bislang zwei große Hoffnungen mit. Zum einen, dass die AfD bei den kommenden Wahlen an Zuspruch verliert. "Wer 2017 schon AfD gewählt hat, wird sich von den Demos nicht umstimmen lassen", dämpft Arzheimer diese Erwartung.

Aber: "Wer in den jüngsten Umfragen darüber nachgedacht hat, zum ersten Mal AfD zu wählen, könnte jetzt noch mal darüber nachdenken."

Ein anderes Ziel, was auf den Demos immer wieder formuliert wird: die Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens. Die rheinland-pfälzische Landesregierung lehnt das bisher ab. Die Demos dürften daran auch nichts ändern, vermutet der Mainzer Politikwissenschaftler.

Bereits am kommenden Wochenende wird in Rheinland-Pfalz wieder mehrfach demonstriert, sowohl in Kleinstädten, beispielsweise in Ahrweiler, Bingen, Boppard, Ingelheim, Neuwied und Worms, als auch in größeren Städten wie Kaiserslautern oder Ludwigshafen und erneut auch in Mainz.

Es ist nicht zu erwarten, dass die Umfragewerte der AfD in nächster Zeit runtergehen. Solange das der Fall ist, müssen wir zeigen, dass wir mehr sind. Wir werden nicht müde werden.

Politologe Arzheimer vermutet, dass die Demo-Welle in ein paar Wochen zunächst abebben wird, "da der konkrete Anlass - die Enthüllungen über das Geheimtreffen in Potsdam - in den Hintergrund geraten wird und andere Dinge die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden." Gibt es weitere Enthüllungen oder sollte die AfD weitere Anlässe geben, könnte das allerdings zu einer fortlaufenden Bewegung führen, vermutet Arzheimer. Vor den Europawahlen im Juni und den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Herbst rechnet der Politik-Professor hingegen mit weiteren Demo-Wellen.

Politologe Kai Arzheimer vermutet, dass die Demo-Welle in ein paar Wochen abebben wird. SWR

Ob daraus eine größere Bewegung entsteht, hänge zudem davon ab, "wie breit der Konsens der Demonstrierenden tatsächlich ist", sagt der Politologe. Er zielt dabei auch auf kritische Stimmen auf Demos in RLP gegen Politikerinnen der CDU und FDP ab, "die Begriffe der AfD übernehmen". Sollten sich Demonstrierende "auseinanderdividieren lassen", würde der Konsens bröckeln.

Generell ist Arzheimer "erstaunt, dass wir noch mal eine solche Massenmobilisierung sehen." Der Politik-Professor erinnert an die Zeit vor Corona, in der das sogenannte "Unteilbar"-Bündnis teils mehr als 100.000 Menschen gemeinsam auf die Straße brachte. Auch damals wurde gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert. Die Pandemie bremste die Bewegung aus. "Schon jetzt scheinen mehr Menschen als damals zu demonstrieren", beobachtet der Politologe mit Blick auf die aktuellen Demos. Nach Polizeiangaben demonstrierten vergangene Woche mehr als 900.000 Menschen deutschlandweit.