Pfalz: Dorf-Demo gegen Rechtsextremismus in Rhodt unter Rietburg

Die südpfälzische Gemeinde Rhodt unter Rietburg ruft am Samstag auf ihrem Dorfplatz zu einer Demo gegen Demokratiefeindlichkeit auf. Der Anlass: Die AfD hat dort zeitgleich einen Infostand angemeldet.

Rhodt unter Rietburg ist ein idyllisches Weindorf im Kreis Südliche Weinstraße mit knapp 1.000 Einwohnern. Hier scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Man kennt sich mit Namen, hilft einander und feiert gerne zusammen, erzählen Dorfbewohner. Es gibt ein reges Vereinsleben und im Ortsgemeinderat würden alle 16 Mitglieder an einem Strang ziehen, sagt Ortsbürgermeister Armin Pister (FWG): "Die Parteizugehörigkeit spielt hier keine Rolle und die AfD ist gar nicht präsent hier im Ort."

Demo gegenüber AfD-Infostand geplant

Umso erstaunter waren die Ratsmitglieder, als plötzlich die AfD für Samstag einen Infostand auf dem zentralen Dorfplatz, dem Eichplatz, angemeldet hat, so Pister. Man habe über Social Media diskutiert, was denn zu tun sei. Und als er vorgeschlagen habe, doch zur gleichen Zeit auf dem Eichplatz eine Demo anzumelden, sei das auf große Zustimmung gestoßen. Gesagt, getan. Innerhalb weniger Tage war ein Flugblatt erstellt.

Viele Vereine in Rhodt unter Rietburg unterstützen den Aufruf zur Demo, wie die Landfrauen, der Pfalzerwald-Verein oder der Musik- und Wanderclub Rhodt. SWR

Unter dem Titel "Rhodt statt Braun" ist dort unter anderem zu lesen: "Die AfD vertritt in Teilen rechtsextremes Gedankengut, das unseren Grundwerten entgegensteht. In Zeiten, in denen rechtsextreme Tendenzen zunehmen, ist es entscheidend, aktiv für unsere Werte einzutreten und ein Zeichen gegen jegliche Form von Extremismus zu setzen."

Das Eichhaus am Eichplatz, dem zentralen Dorfplatz in Rhodt unter Rietburg. Wo früher Mostgewichte bestimmt wurden, hat die AfD am Samstag einen Infostand angemeldet. SWR

Ortsbürgermeister: Viel Resonanz auf Demoaufruf

Die Resonanz auf den Aufruf, für Vielfalt, Toleranz und eine starke Demokratie zu demonstrieren, sei enorm, sagt der Ortsbürgermeister: "Was mich positiv stimmt ist, dass sich immer mehr Leute melden und sich anmelden und sagen "Ja, tolle Sache". Und wir haben auch für den Flyer viele Vereine gewinnen können, die sagen "Ja, wir stehen auch für diese Sache ein" und wir unterzeichnen dieses Flugblatt."

Was ist geplant?

Von 10 Uhr bis 12 Uhr wollen sich die Teilnehmer am Samstag auf dem Eichplatz versammeln. Es gehe vor allem darum, Präsenz zu zeigen, sagt Ortsbürgermeister Pister. Auch einige Redner hätten sich angemeldet.

Ja, und es werde möglicherweise auch Gespräche mit den AfD-Vertretern am wenige Meter entfernten Infostand geben. Natürlich friedlich,, so der Rhodter Bürgermeister: "Man kann miteinander reden, vielleicht auch ein Streitgespräch führen, aber das kann man ja sachlich machen. Von daher bin ich da guter Dinge."

Rhodt unter Rietburg: Reaktionen vor Ort

Beim Versuch, die wenigen Passanten, die wochentags in Rhodt unterwegs sind, zu fragen, was sie von der geplanten Demo halten, wollen etliche sich nicht dazu äußern.

Aber es gibt auch einige positive Stimmen: Eine junge Mutter sagt: "Finde ich super. Je mehr demonstrieren desto besser." Und eine Seniorin erzählt, dass sie auch zur Demo gehe. Ihr Sohn sei auch dabei und im Gemeinderat. Da müsse man mithalten und im Dorf zusammenhalten.

Ein junger Südpfälzer sagt beispielsweise: "Gerade in so einer kleinen Gemeinde ist es, glaube ich schwieriger, sich mit seiner politischen Meinung in der Masse zu verstecken, weil man sich ja auch meistens kennt. Also Respekt vor den Leuten, die das machen und ich finde das richtig gut, dass sie demonstrieren, weil das ist genau das, was wir brauchen, weil es sollte sich nicht wiederholen, was schon mal in diesem Land war!"

Ortsbürgermeister: Warum gerade das kleine Rhodt?

Warum will die AfD plötzlich in dem kleinen südpfälzischen Ort Rhodt -Präsenz zeigen? Bürgermeister Pister hat eine Vermutung: "In ländlichem Raum, wo man meint, da ist alles noch in guter Ordnung. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt für die AfD da für Stimmen zu werben."