Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Kirchheimbolanden

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag in Kirchheimbolanden ums Leben gekommen. Die Tageszeitung "Die Rheinpfalz" hatte zuerst darüber berichtet.

Kurz nach Mitternacht soll der Unfall auf der Landstraße 386 zwischen einer Kreuzung und eines Kreisels im Ortsteil Haide passiert sein. Wie die Zeitung in ihrem Bericht schreibt, sind ein Pkw und ein Pritschenfahrzeug frontal zusammengestoßen.

Dabei seien zwei Menschen gestorben. Zwei weitere wurden den Angaben nach schwer verletzt. Der Streckenabschnitt sei für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Die Polizei in Kirchheimbolanden bestätigte auf Anfrage des SWR, dass es in der Nacht einen – so wörtlich – größeren Unfall gegeben hat. Nähere Informationen gab die Polizei nicht heraus. Sie verwies auf die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern.