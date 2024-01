Tausende Menschen demonstrieren in RLP gegen rechts

Größte Kundgebung am Wochenende in Koblenz

5.000 Demonstranten in Koblenz, 250 in Kusel, 300 in Pirmasens und 500 in Kasel. In Rheinland-Pfalz sind am Wochenende viele Menschen auf die Straßen gegangen, um sich für Demokratie und gegen rechts stark zu machen.