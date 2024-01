per Mail teilen

Ein Bündnis mehrerer Parteien in Koblenz ruft am Samstag zu einer Kundgebung auf. Das Motto lautet "Für die Demokratie - Gegen den Faschismus". Nicht dabei sind CDU und FDP.

Haupt-Organisator der Kundgebung sind die Koblenzer Grünen. Außerdem beteiligen sich die Stadtratsfraktionen von SPD, Freien Wählern, Die Linke, Die PARTEI und der Wählergruppe Schängel.

Recherchen von Correctiv sind Anlass der Demo

Der Hintergrund der Demo ist laut Grünen eine Veröffentlichung des Recherchezentrums Correctiv zu einem Geheimtreffen rechter Ideologen in Potsdam. Daran sollen auch hochrangige AfD-Mitglieder teilgenommen haben.

Bei diesem Treffen soll der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, über die Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland gesprochen haben.

Mehrere hundert Menschen werden auf Münzplatz erwartet

Gegen solche rechtsextremen Strömungen wolle man am Samstag auf dem Münzplatz ein deutliches Zeichen setzen, so der Vorstandssprecher der Koblenzer Grünen, Christopher Bündgens. Er gehe davon aus, dass mehrere hundert Menschen zur Kundgebung kommen werden.

Ich wünsche mir, dass es in Koblenz ein starkes Signal für den Erhalt der Demokratie gibt.

Auch der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) hofft, dass sich viele Menschen an der Kundgebung beteiligen: "Ich finde es ein gutes Zeichen, dass sich dort Parteien, aber eben auch vor allem Bürgerinnen und Bürger engagieren. Und ich wünsche mir, dass es in Koblenz ein starkes Signal für den Erhalt der Demokratie gibt und gegen Extremismus." Er selbst werde am Samstag auf dem Münzplatz mit dabei sein, sagte Langner.

Infos zur Kundgebung gegen Rechtsextremismus Die Kundgebung des Parteienbündnisses beginnt am Samstag um 11 Uhr auf dem Münzplatz. Im Anschluss wird es einen Demonstrationszug in der Koblenzer Innenstadt geben. Diese Veranstaltung wurde nicht von dem Koblenzer Parteienbündnis organisiert sondern von Privatpersonen und Nichtregierungsorganisationen. Daran nehmen unter anderem Die Linke, die Seebrücke, der AStA und die Antifa Koblenz teil.

Koblenzer CDU und FDP machen bei Kundgebung nicht mit

Auf großes Unverständnis stößt bei den teilnehmenden Parteien die Haltung der Koblenzer CDU und FDP. Beide hatten angekündigt, sich nicht an der Kundgebung zu beteiligen, weil auch die Partei Die Linke mit dabei ist.

Eine Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke lehnen wir prinzipiell ab.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es von den beiden Vorsitzenden Josef Oster (CDU) und Sven Schillings (FDP): "Wir werden uns nicht mit einer Partei gegen die AfD zusammentun, die ihrerseits extremistische Ideologien vertritt und in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird." Eine Zusammenarbeit mit der Linken lehne man prinzipiell ab.

Es geht nicht um Die Linke, sondern um die Gefahr für die Demokratie von rechts.

Andere Parteien kritisieren Haltung von CDU und FDP

Christian Altmaier von den Freien Wählern in Koblenz kann die Haltung der Koblenzer CDU und FDP nicht nachvollziehen: "Jetzt geht es nicht um Die Linke, sondern um die Gefahr für die Demokratie von rechts." Für die Freien Wähler sei es deshalb selbstverständlich, sich an die Seite der Demonstrierenden zu stellen.

Altmaier merkt weiter an, dass die Koblenzer CDU und FDP ja auch eine eigene Demo gegen Rechtsextremismus hätten auf die Beine stellen können: "Dann hätten sie entscheiden können, wer mitmachen soll", sagte Altmaier. Bislang habe es in diese Richtung aber noch keine Signale von CDU und FDP gegeben.

Die Diskussion über Linke darf nicht mit der über die AfD gleichgesetzt werden.

Ähnlich sehen das die Koblenzer Grünen. Die Diskussion über Die Linke mit der über die AfD gleichzusetzen, sei in der momentanen Lage fatal, sagt Bernhard von Heusinger, Grünen-Stadtratsmitglied und Landtagsabgeordneter.

Am Donnerstag demonstrierten etwa 5.000 Menschen gegen rechts in der Mainzer Innenestadt. SWR

Koblenzer CDU bleibt bei Absage

Der Koblenzer CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Oster verteidigt die Entscheidung, sich nicht an der Demo zu beteiligen. Auf SWR-Nachfrage sagte er, die CDU habe den Auftrag, mit allen demokratischen Mitteln gegen extremistische Umtriebe in der Gesellschaft und in der Politik zu arbeiten. Das gelte für den Rechtsextremismus, aber auch für den Linksextremismus. Es sei aber unbestritten, dass aktuell die größte Gefahr von rechtsextremistischen Umtrieben komme: "Insbesondere von der AfD mit ihren antidemokratischen und menschenverachtenden Inhalten."

Für ihre Entscheidung wird die Koblenzer CDU auch auf ihrem eigenen Instagram-Account kritisiert. Es sei traurig und enttäuschend, heißt es da zum Beispiel in einem Kommentar. Ein anderer schreibt, er hätte sich gewünscht, dass die CDU bei diesem Thema über ihren Schatten springe.

OB Langner hofft auf Mitglieder von CDU und FDP bei Kundgebung

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner hofft, dass trotz der offiziellen Absage am Samstag Mitglieder von CDU und FDP zur Kundgebung kommen werden: "Das Signal ist sehr eindeutig. Das hat ja auch in anderen Städten der Bundesrepublik stattgefunden. Dass man sich gegen Extremismus wendet, dass man ein ganz klares Stoppschild aufstellt gegenüber denjenigen, die unsere Demokratie gefährden wollen."