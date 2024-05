Gewerkschafts-Kundgebungen und Demos zum 1. Mai in RLP

Am 1. Mai, am Tag der Arbeit, gibt es in Rheinland-Pfalz viele Veranstaltungen, zu denen die Gewerkschaften einladen. Hier eine Übersicht:

Die Aktionen zum Tag der Arbeit stehen dieses Jahr unter dem Motto "Mehr Lohn. Mehr Freizeit. Mehr Sicherheit." Dazu kommt die Forderung nach Tarifverträgen. Nach Angaben der Gewerkschaften arbeiten immer mehr Menschen ohne Tarifvertrag. Es gibt Kundgebungen in mehr als 15 Städten, darunter auch Trier, Ludwigshafen und Kaiserslautern. Hier die größten Veranstaltungen:

In der Landeshauptstadt Mainz gibt es um 11:30 Uhr eine Demokratie-Demo vor dem DGB-Haus in der Kaiserstraße. Um 13 Uhr beginnt die Kundgebung auf dem Liebfrauenplatz. Das diesjährige Mai-Motto lautet: "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit, mehr Demokratie."

Als Mairednerin stand in diesem Jahr unter anderem Susanne Wingertszahn auf der Bühne. Die DGB-Chefin für Rheinland-Pfalz und das Saarland forderte die Betriebe dazu auf, Tarifverträge mit ihren Beschäftigten abzuschließen. In Zeiten der Krisen brauchten Menschen Sicherheit im Job und im Alltag, erklärte Wingertszahn in Mainz. Dazu gehöre auch ein Lohn, der zum Leben reicht, sowie Arbeitszeiten, die zum Leben passen. "All das erreichen die Gewerkschaften mit guten Tarifabschlüssen", so die Gewerkschafterin.

Als Gast wird zudem die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD) in Mainz erwartet. Der DGB-Stadtverbandsvorsitzende Christoph Hanschke übernimmt die Begrüßung und sein Stellvertreter, Alessandro Novellino, die Moderation. Unter anderem werden Mainzer Betriebe berichten, was bei ihnen los ist. Für das leibliche Wohl und Spaß für die Jüngsten sei gesorgt.

Im Norden ist die größte Veranstaltung in Koblenz: Ab 11:30 Uhr gibt es einen Demonstrationszug ab dem Reichenspergerplatz. Um 11:55 Uhr folgt eine Kundgebung am Deutschen Eck. Dort organisieren unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Gewerkschaft ver.di und die IG Metall den Protest zum Tag der Arbeit. Neben der Kundgebung wird es ein Familienfest geben, mit Reden, Musik und einem Programm für Kinder.

Die IG Metall Neuwied bietet für ihre Mitglieder traditionell eine Schifffahrt nach Koblenz an. In Wissen im Kreis Altenkirchen lädt der DGB Kreisverband Altenkirchen am Vormittag zu einer Veranstaltung ins Kulturwerk ein. Los geht es um 11 Uhr bis etwa 13 Uhr.

In Kaiserslautern ruft auch in diesem Jahr der DGB Stadtverband dazu auf, sich an der Maifeier in Kaiserslautern zu beteiligen. Angesichts der sinkenden Tarifbindung und der anstehenden Herausforderungen, wie der Transformation der Arbeitswelt, fordert der Geschäftsführer der DGB-Region Pfalz, Rüdiger Stein: "Viele Arbeitgeber stehlen sich leider aus ihrer sozialen Verantwortung. Als Gewerkschaften machen wir uns daher stark für eine Tarifwende." Gemeinsam, so Stein, setzen sich die Gewerkschaften für eine höhere Tarifbindung ein: "Ein Tarifvertrag bringt viele Vorteile - mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen, sichere Zukunftsaussichten und mehr Lebensqualität."

Die Veranstaltung des DGB beginnt um 10:30 Uhr am Kammgarn mit einem ökumenischen Gottesdienst. Die Mai-Rede hält dieses Jahr Michael Blug, Landesbezirksleiter von ver.di Rheinland-Pfalz/Saarland. Für Speisen, Getränke, Musik sowie ein Kinderprogramm sei gesorgt.

Gewerkschaftsveranstaltungen in Ludwigshafen

In Ludwigshafen findet um 12:30 Uhr eine Jugenddemo statt mit Start am Berliner Platz und Ende am Karl-Kornmann-Platz, wo die DGB-Maifeier um 14 Uhr beginnt. Mai-Redner ist Michael Burkert, Bundesvorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Weitere Veranstaltungen sind in diesem Jahr in Frankenthal und in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) geplant.

Der DGB Region Saar-Trier ruft zum Protest und Fest zum Tag der Arbeit auf - und zwar startet eine Demo um 11 Uhr auf dem Hauptmarkt und um 12 Uhr die Kundgebung mit anschließendem Fest.