Jahrzehntelang war die Heilsbach bei Schönau in der Südwestpfalz als Bildungs- und Freizeitstätte der katholischen Kirche bekannt. Mittlerweile haben sich die Strukturen geändert. Das bringt nicht nur neue Gäste, sondern auch so manche Herausforderung.

Wer zum ersten Mal durch den Wald von Schönau aus zur Heilsbach unterwegs ist, der kann sich nur schwer vorstellen, was ihn gleich erwarten wird. Ein 80.000 Quadratmeter großes Gelände - mit Schwimmbad, Fußballplatz, Sporthalle, Biergarten, Spielplätzen oder einem kleinen See. Und das umgeben von Bäumen und Hügeln. Irgendwie eine eigene Welt in der Südwestpfalz.

Diese wurde von der katholischen Kirche geschaffen. Los ging es 1953 mit einem Zeltlager der katholischen Jugend. Über die Jahre wurde dann eine Bildungs- und Freizeitstätte mit rund 180 Betten in 70 Zimmern daraus. Bis zur Coronazeit lief das so. Im Jahr 2021 hatte sich dann das Bistum Speyer entschieden, die Einrichtung aufzugeben. Der Grund: Es fehlte das Geld.

Großes Gelände im Westen der Pfalz als Herausforderung

Zu dieser Zeit bereits Teil des Heilsbach-Teams war Christian Federlein. Er ist Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH, die mittlerweile den Betrieb fortführt. Getragen wird die GmbH wiederum von einem Verein. "Damals war das der einzige Weg", sagt Federlein - und schiebt nach: "Wir hatten nicht ganz so viele Möglichkeiten."

Die herrliche Lage mit dem riesigen Gelände mitten in der Natur ist auch eine Herausforderung. Das Gelände muss gepflegt werden, was wiederum Geld kostet, erzählt Federlein. Dennoch ist er froh, dass es in der neuen Struktur weitergeht.

Weiterhin guter Kontakt zum Bistum Speyer

Zumal es nach wie vor einen guten Kontakt zum Bistum Speyer gebe, einige Gäste - unter anderem auch Schulklassen - auch weiterhin kommen würden und somit auch manche Veranstaltungen geblieben seien. Dazu erfindet sich die Einrichtung mit Hotel und Jugendherberge sozusagen neu. Beispielsweise sei die Anlage immer mehr bei Familien gefragt, aber auch bei Firmen, bei Radfahrern oder Motorradfahrern, erzählt der Geschäftsführer.

Trauungen am See

Hinzu komme der Bereich Veranstaltungen: Hier habe die Heilsbach verschiedene Konzepte für bis zu 600 Gäste. Zum Beispiel eine Trauung am See und später eine Feier unter freiem Himmel in der Natur. Aber auch immer mehr Konzerte finden in der Anlage statt. Nicht selten sei an Wochenenden drei Tage am Stück volles Programm. Da könne es dann schon mal freitags mit einer Firmenveranstaltung losgehen, samstags eine Hochzeit folgen und sonntags eine Veranstaltung der Kirche das Wochenende beschließen.

"Für die Mitarbeiter ist das schon eine Herausforderung, sich von den Schulklassen dann direkt auf die Firmenkunden umzustellen", sagt Federlein. Das sorge aber auch für Abwechslung. Ab 1. Mai ist auch wieder der Biergarten geöffnet - ebenso eine Änderung seit der Übernahme der gemeinnützigen GmbH. Genauso wie die Umgestaltung des Restaurants nun mit Bar. Außerdem betreibt die Heilsbach seit Anfang Februar auch das Naturerlebniszentrum Wappenschmiede am Biosphärenhaus im benachbarten Fischbach bei Dahn.

In der Heilsbach werden Millionen für Brandschutz investiert

Viel Geld werde derzeit in Sanierungsarbeiten gesteckt, die notwendig seien, um den Brandschutz sicherzustellen. So wurde gerade erst ein Gebäude fertiggestellt. Und auch so manches Zimmer wurde erneuert. Investitionen im Millionenbereich, sagt Federlein. Er ist zuversichtlich, dass sich all dies lohnen wird. Auch die Übernachtungszahlen machen ihm Mut. 20.000 Übernachtungen seien es im vergangenen Jahr gewesen. 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Einrichtung. Einige davon seien auch zuvor schon in der Heilsbach für die katholische Kirche tätig gewesen.

Viel Geld investiert die Heilsbach in der Südwestpfalz derzeit in den Brandschutz. Dazu gehören unter anderem neue Fluchttreppen. SWR

Was für ihn die Heilsbach besonders macht? "Die Anlage ist für mich außergewöhnlich. Ich war von Anfang an von der Heilsbach begeistert", sagt der Geschäftsführer. Sie am Laufen zu halten, sei aber auch eine Herausforderung - für die es immer mal wieder eben auch neue Ideen brauche.