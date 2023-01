Hauptversammlung der VSAN in Konstanz

per Mail teilen

Am Samstag findet in Konstanz die Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte e.V. (VSAN) statt. Erwartet werden über 500 Narrenvertreter.

In Konstanz kommen am Wochenende über 500 Vertreter der 68 Mitglieds- und Partnerzünfte zur Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte zusammen. Gastgeber sind die Konstanzer Blätzlebuebe-Zunft und die Alt-Konstanzer Hanselezunft. Die Vertreter der Narrenzünfte tauschen sich unter anderem darüber aus, wie es um die Fastnacht nach zwei Jahren Corona-Pandemie bestellt ist. Generell sei die Vorfreude groß auf eine halbwegs normale Fastnacht, sagte Werner Metzger, Experte für Bräuche in einem SWR-Interview. Auch wenn die Fastnacht von den weltpolitischen Ereignissen überschattet werde.

"Die Narrenvereine sind auch während der Corona-Pandemie erstaunlich stabil geblieben. Mitgliederschwund ist so gut wie nicht zu verzeichnen."

Laut eines Sprechers der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte sind während des Treffens keine öffentlichen Umzüge geplant. Aber in Konstanz werden die mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren unterschiedlichen Häßern ins Auge fallen. Sie kommen aus dem Schwarzwald, vom Hochrhein, aus Oberschwaben, dem Allgäu, vom Bodensee und aus der Schweiz.

100-jähriges Bestehen VSAN: Feiern in Bad Saulgau und Weingarten

Auf der Tagesordnung stünden in Konstanz auch ein Treffen der Zunftmeister, der Jugend und der Musikgruppen, so der Sprecher. Ein Thema wird dabei auch das 100-jährige Bestehen der VSAN im kommenden Jahr sein. Es soll in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) und Weingarten (Kreis Ravensburg) gefeiert werden.

Antrag auf immaterielles Kulturerbe weltweit

Darüber hinaus geht es um den Antrag der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte zusammen mit dem Rheinischen Karneval, in die Weltliste des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen zu werden.