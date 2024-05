8,3 Millionen Euro Überschuss haben die technischen Werke Schussental (TWS) aus dem Kreis Ravensburg im vergangenen Jahr erwirtschaftet. Das hat laut dem Unternehmen einige Gründe.

Der Energieversorger Technische Werke Schussental (TWS) aus dem Kreis Ravensburg hat im vergangenen Jahr sein Unternehmensergebnis noch einmal gesteigert. Nach fast sechs Millionen Euro 2022, waren es nun 8,3 Millionen Euro, die das Unternehmen als Überschuss erwirtschaftete. Es sei ein stabiles Ergebnis, sagte TWS-Geschäftsführer Andreas Thiel-Böhm.

Außergewöhnliche Effekte für das gute TWS-Jahresergebnis verantwortlich

Das Jahresergebnis des TWS-Konzerns mit 8,3 Millionen Euro enthält laut Thiel Böhm auch Sondereffekte.

Wir hatten eine bessere Ertragssituation, weil wir weniger Ausfälle bei Kunden hatten und weil wir bessere Beteiligungsergebnisse bekommen haben.

Beteiligung an erneuerbaren Energien

Etwa habe das Unternehmen mit der Beteiligung an der Trianel GmbH mehr verdient als erwartet. Die GmbH ist eine Kooperation mehrerer Stadtwerke im Bereich erneuerbarer Energien. Auch sonst seien die Erträge mit erneuerbaren Energien gestiegen. Inzwischen betreibe die TWS sieben eigene Windparks mit 18 Windkraftanlagen und 18 Photovoltaik-Anlagen. Außerdem sei das Unternehmen an einem Windparkportfolio am Land und an einem sogenanten Offshore-Windpark vor der Küste beteiligt. Dazu kämen zwei Biomethan-Blockheizkraftwerke und eine Wasserkraftanlage. Die Eigenerzeugung an Ökostrom sei von 80 Millionen Kilowattstunden im Jahr 2022 auf eine neue Rekordhöhe von 90,5 Millionen Kilowattstunden gestiegen.

TWS investiert 30 Millionen Euro in klimaneutrale Energieversorgung

Im Bereich klimaneutrale Energieversorgung hat die TWS nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 30 Millionen Euro investiert. Schwerpunkte der Investitionen seien der Ausbau der Fernwärme in der Ravensburger Innenstadt sowie weitere Energie- und Mobilitätslösungen, die Ertüchtigung des Strom- und Wassernetzes und der Erweiterungsbau am Hauptsitz in Ravensburg gewesen. Dieser soll ein neues Rechenzentrum und die neue Netzleitstelle beheimaten.

Finanzierung der Energiewende durch Beteiligung von Bürgern

Die Ausgabe von sogenannten Genussrechten soll dazu beitragen die Investitionen zu finanzieren. Die vierte Ausgabe stehe unmittelbar bevor. Es handele sich um bis zu 15 Millionen Euro. Genussrechte sind eine bewährte Form von Kapitalanlagen, über die sich Bürgerinnen und Bürger an der TWS beteiligen könnten.

Auch TWS spürt Fachkräftemangel

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte die TWS auch die Zahl ihrer Beschäftigten von 234 auf 270. Der Fachkräftemangel beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben. Die TWS setze deshalb verstärkt auf eine eigene Ausbildung. Im vergangenen Jahr bildete sie 24 junge Leute aus. Das mit einem Partner im Jahr 2021 gegründete Ausbildungszentrum Schussental GmbH zeige erste Erfolge.