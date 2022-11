Fastnachtsauftakt am Bodensee und in Oberschwaben

Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben starten am 11.11. viele Narren in die fünfte Jahreszeit. Sei es mit der Befreiung eines Seegeists und dem freien Blätz oder Saubloderaschießa.

In vielen Städten und Gemeinden in der Region Bodensee-Oberschwaben wird am 11.11. der Fastnachtsauftakt gefeiert - so auch in Konstanz. Dort musste Seegeist Kunibert viele Monate im Bodensee ausharren, nun wird er befreit. Auf freiem Fuße ist er bis zum Fastnachtsdienstag im kommenden Februar. Dann wird Kunibert nach dem Blutgericht wieder in den See verbannt. So ist es Tradition beim Narrenverein der Konstanzer Seegeister.

Befreit wird auch der Blätz - aus dem Kerker des Konstanzer Pulverturms. Der „Freie Blätz“ wird vor den Rat der Stadt geführt und begnadigt, damit er noch bis Aschermittwoch Schabernack treiben kann. Die Konstanzer Narrengesellschaft Niederburg feiert am Samstag mit Bühnenprogramm den Beginn der närrischen Zeit. Mit dabei sind der aus der Konstanzer SWR-Fernsehfastnacht bekannte Norbert Heizmann und Jürgen Greis alias "De Neckes". Zur neuen Burgdame wird in diesem Jahr Bettina Gräfin Bernadotte ernannt. Sie ist die Geschäftsführerin der Insel Mainau.

Saublodraschießa in Ravensburg

Pünktlich um 11:11 Uhr beginnt im Zunftheim der Schwarzen Veri Zunft in Ravensburg das Saublodraschießa. Mit einer Armbrust wird dabei auf aufgeblasene und geräucherte Schweinsblasen geschossen, abends wird ein Schützenkönig gekürt.

Kißlegger Zunft setzt "Narrenbäumle"

Die Narrenzunft Kißlegger Hudelmale setzt ab 11:11 Uhr auf dem Rathausplatz in Kißlegg (Kreis Ravensburg) ein sogenanntes Narrenbäumle. Aus dem "Bäumle" solle ein Narrenbaum wachsen, so die Zunft. Bevor es zum traditionellen Kutteln-Essen geht, wird auch das Motto für die kommende Fastnacht verkündet.

Geburtstag und Martinibrot

In Aulendorf (Kreis Ravensburg) wird beim närrischen Frühschoppen im Ritterkeller der Hofstaat eingesetzt. Gleichzeitig feiert die Narrenzunft ihren 73. Geburtstag, denn sie wurde am 11. November gegründet. In Bad Waldsee laufen die Bäckergesellen am Morgen mit frisch gebackenem Martinibrot durch die Geschäfte. Um 11:11 Uhr wird das Brot dann am Narrenbrunnen auf der Hochstatt verteilt.