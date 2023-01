Großes Narrentreffen der Wolkenschieber in Heiligenberg

Das erste große Narrentreffen im Bodenseekreis findet an diesem Wochenende in Heiligenberg statt. Rund 2.600 Hästrägerinnen und Hästräger werden am Sonntag zum Narrensprung erwartet.

In Heiligenberg (Bodenseekreis) feiert der Narrenverein Wolkenschieber an diesem Wochenende sein 115-jähriges Bestehen mit einem großen Narrentreffen. Den Auftakt machte am Samstagabend ein "Dämmerumzug". Nach Einbruch der Dunkelheit zogen die Maskenträger durch Heiligenberg und trieben mit den Zuschauerinnen und Zuschauern am Straßenrand allerlei Schabernack. Am Sonntag startet um 14 Uhr der traditionelle Narrensprung, an dem sich mehr als 30 befreundete Narrenvereine und Zünfte beteiligen.

Gegründet wurde die Zunft der Wolkenschieber 1908. Damals regierte noch der Deutsche Kaiser, an diesem Wochenende regieren die Narren. Zum Narrensprung am Sonntag werden in Heiligenberg rund 2.600 Hästrägerinnen und Hästräger sowie zahlreiche Fanfarenzüge und Musikgruppen erwartet.

Auch andernorts in der Region sind am Wochenende die Narren unterwegs. Im Kreis Ravensburg zum Beispiel feiert die Narrenzunft Brotfresser in Bodnegg den Auftakt der Fastnacht mit einem Narrensprung. Sie hat mehr als 50 Zünfte und Gruppen zu Gast. Der Umzug beginnt um 14 Uhr.