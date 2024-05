100.000 Besucher auf der Landesgartenschau

Die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu haben bereits 100.000 Menschen besucht. Damit seien die Erwartungen übertroffen worden, heißt es.

Mehr als 100.000 Besucher haben bisher die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu besucht. Die Zahl wurde laut Stadt am Wochenende und somit nach 16 Tagen Laufzeit der Gartenschau erreicht. "Ich freue mich sehr über die so positive Resonanz! Ganz viele Gäste sprechen mich voller Bewunderung wegen dem liebevollen Gelände der Landesgartenschau an", so Wangens Oberbürgermeister Michael Lang (parteilos).

Glück mit dem Wetter

Dass so früh die Zahl von 100.000 Besucherinnen und Besuchern erreicht wurde, überrascht selbst das Team der Landesgartenschau. "Damit wurden all unsere Erwartungen übertroffen", sagt Geschäftsführer Karl-Eugen Ebertshäuser. Die außerordentlich guten Besucherzahlen würden einerseits mit der großen Anzahl der Dauerkartenbesitzer zusammenhängen, andererseits habe man bislang großes Glück mit dem Wetter gehabt. "Insgesamt betrachtet sind es wohl die besten Besucherzahlen auf Landesgartenschauen innerhalb der letzten zehn Jahre", so Ebertshäuser.

Nicht nur, aber auch wegen der Blütenpracht, kamen inzwischen 100.000 Besucher nach Wangen. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle

Kritik an Preisen für Gastronomie

Doch es gibt auch Kritik. Vor allem über die Gastronomiepreise äußern sich Besucherinnen und Besucher in Sozialen Medien. Die Preise für Wasser, Bier oder Apfelschorle seien zu hoch, hieß es früh. Inzwischen hat der Gastronom die Preise leicht gesenkt. Doch die Kritik hält weiter an. Ein halber Liter Wasser kostet inzwischen vier Euro, ein Bier fünf Euro. Trotzdem scheinen die Preise, viele Besucher nicht abzuschrecken.

Die Organisatoren hoffen, bis zum Ende der Landesgartenschau im Oktober auf mindestens 600.000 Besucherinnen und Besucher.