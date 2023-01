Dreikönigstraditionen in der Region Bodensee-Oberschwaben

Am Dreikönigstag finden am Bodensee und in Oberschwaben zahlreiche traditionelle Veranstaltungen statt. Unter anderem starten viele Narren in die heiße Phase der Fastnacht.

Für viele Närrinnen und Narren beginnt in der Region Bodensee-Oberschwaben am Dreikönigstag die Fastnacht. So findet zum Beispiel in Konstanz zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in der Altstadt das Fastnachtsausrufen statt. Die Hanselezunft und die Altstadthexen ziehen durch die Straßen und feiern den Beginn der fünften Jahreszeit.

In Ravensburg und Weingarten wird am 6. Januar das traditionelle Maskenabstauben gefeiert. In Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) findet am Abend im Haus am See das Gschellabstauben statt. Wegen der Corona-Pandemie wurde dieser Brauch in Bad Waldsee in den vergangenen Jahren virtuell begangen. In Überlingen (Bodenseekreis) schnellen die Narren um Punkt 12 Uhr in der Münsterstraße die Fastnacht mit ihren Karbatschen ein.

Das Narrengericht Stockach (Kreis Konstanz) gibt am Freitagabend in seiner Dreikönigssitzung bekannt, wer in diesem Jahr auf der Anklagebank Platz nehmen muss. Gastredner bei der Veranstaltung am Dreikönigstag ist der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Parteimitgliedschaft bei den Grünen ruht).

Dreikönigstauchen in Überlingen

Zum Internationalen Dreikönigstauchen in Überlingen (Bodenseekreis) werden am Morgen rund 350 Taucherinnen und Taucher erwartet, sie tauchen auf der Suche nach einer Schatzkiste bis zu 60 Meter tief im Bodensee.

Taucher des Tauchteams Bodensee haben beim 49. Dreikönigstauchen im Jahr 2020 die hölzerne Schatzkiste im Bodensee gefunden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Felix Kästle (Archivbild)

Die Tauchgruppe Überlingen veranstaltet die Aktion, die in diesem Jahr zum 50. Mal stattfindet. Laut Organisatoren ist es die größte Wintertauchveranstaltung in Europa. Im Jahr 2020 waren zum letzten Dreikönigstauchen vor der Pandemie rund 180 Taucherinnen und Taucher gekommen.