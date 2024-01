Das war es erst einmal mit dem Winter - statt klirrender Kälte sind in Baden-Württemberg zumindest nachmittags gebietsweise zweistellige Plusgrade angesagt. Der Regen zieht laut Wetterexperte Sven Plöger am Dienstag erstmal ab und im ganzen Land kann auch mal die Sonne durchkommen. Vormittags ist es mit Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad noch recht frisch. Am Nachmittag wird es wärmer, am Rhein sind Werte bis zu 10 Grad möglich. Am Mittwoch soll dann ein neues Sturmtief über Baden-Württemberg ziehen.