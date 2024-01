per Mail teilen

Es ist soweit: Der SWR überträgt die "Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil" am Dienstag live. Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten und neuen Gesichtern.

Am Dienstagabend wird im SWR ab 20.15 Uhr live die "Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil" übertragen: Handgemacht, von Herzen und mit jeder Menge "Ho Narro". Die Narrengesellschaft Niederburg und Kamelia Paradies präsentieren ein buntes Programm, unter anderem mit Klassikern wie den Publikumslieblingen Claudia Zähringer und Norbert Heizmann. Aber auch viele Neulinge stehen auf der Bühne.

SWR-Reporterin Marlene Fuchs war bei einer Probe dabei:

Vom Heizungschaos bis zum Hollywoodkino

Publikumsliebling Norbert Heizmann wird der Menge ordentlich Dampf machen und hat in Sachen Heizungschaos einige schlaue Tipps für Verbraucherinnen und Verbraucher im Gepäck. Außerdem schlüpft er mit Fastnachts-Star Claudia Zähringer in die Rolle der Spielzeugpuppen und Kino-Zuschauerlieblinge Barbie und Ken.

Jürgen Greis – besser bekannt als "De Neckes" – verkleidet sich als "Dreck-Queen" und berichtet humorvoll von seinem Leben als Reinigungskraft auf Identitätssuche. Freuen dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auch auf das bekannte Konstanzer Damen-Trio Anja Uhlemann, Nicole Paul und Moni Schönegg: Sie legen sich unters Messer und lassen sich vom Bergdoktor heiße Kurven, pralle Lippen und ausufernde Oberweiten verpassen.

Große Ehre für Konstanzer Narren

Zum ersten Mal dabei ist Marco Rinderspacher. Mit blauem Jackett, orangefarbener Cordhose und eined Perücke schlüpft er in die Rolle eines frustrierten Lehrers. Die Nummer im Stil von "Dinner for one" fand die Konstanzer Narrengesellschaft Niederburg besonders witzig und wählte sie für das Bühnenprogramm aus - für Marco Rinderspacher von der Konstanzer Fürstenbergler Zunft etwas ganz Besonderes.

Wenn man die Fastnacht mit der Muttermilch aufgesogen hat und hier dabei sein darf, ist das natürlich eine ganz große Ehre für mich.

Weitere angekündigte Höhepunkte sind das Wiedersehen mit dem "Bierathlon"-Profisportler Bubi Kreuz von der Narrengemeinde Hofpeter und mit dem Gag-Garant Hans Leib, der als Skilehrer die Pisten unsicher macht.

Garde und Musiker heizen den Zuschauern im Konstanzer Konzil ein

Auch tänzerisch geht es mit den Imperijazzies ab auf die Skipiste, und die Grundelgarde der Insel Reichenau zeigt ihr Können im Gardetanz. Für Stimmung sorgen unter anderem auch die Musiker der Froschenkapelle Radolfzell. Moderiert wird die Sendung erneut von Rainer Vollmer, einem der Gesichter der "Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil."

Hier geht es zur Live-Übertragung im SWR.