Er muss nur "Servus Frankenthal!" rufen, wenn er auf die Bühne kommt - und der Saal bei der Badisch-Pfälzischen Prunksitzung kocht, tobt und jubelt. "De Härtschd" alias Oliver Betzer ist mal der kleine Bub, der herzerfrischend auf einem überdimensionalen Stuhl mit den Beinen schlenkert und ein anderes Mal kommt er als "Polarforscher Härtschder", der von makabren Situationen im Flugzeug und in Hotelzimmern berichtet. Bei Oliver Betzer's Auftritten jagt eine Pointe die andere, seine lustigen Grimassen untermalen seine Erlebnisse so anschaulich, dass es den Zuhörern Tränen in die Augen treibt. Im Alltag erfüllt der wohl schrillste Spaßvogel der Westpfalz ernsteste Aufgaben: Als Berufsschullehrer bereitet er Jugendliche ohne Schulabschluss auf eine Ausbildung vor.