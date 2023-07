Maya Rollberg (Jahrgang 1996) ist multimediale Reporterin im SWR Studio Freiburg. Sie berichtet für das Fernsehen, reportiert für die SWR-Hörfunkwellen und schreibt Artikel für die Online-Nachrichtenseite. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte sind die Bereiche Klima, Gleichberechtigung, Soziales, Kultur und Politik.

Vor dem SWR

Aufgewachsen in Köln, kam Maya Rollberg als "rheinische Frohnatur" zum Studium nach Freiburg. Dort hat sie Liberal Arts and Sciences im Bachelor und Environmental Governance im Master studiert. Seitdem lebt sie mit Unterbrechung von Auslandsaufenthalten in Ecuador, Bulgarien, Indien und den USA seit 2015 in Freiburg und hat unter anderem als Schauspielerin bei der "Alemannischen Bühne" die südbadischen Dialekte kennen und lieben gelernt. Seit ihrer Studienzeit ist sie zudem freie Reporterin und Moderatorin in und über Freiburg hinaus.