Am Wochenende soll es zum ersten Mal in diesem Jahr richtig heiß werden - bis zu 28 Grad. Wie die sonnenerprobten Freiburgerinnen und Freiburger sich freuen und vorbereiten.

Auf die Plätze, fertig, Sommer! Nach einem bisher eher nasskalten Frühling geht's jetzt ganz schön schnell: Bis zu 28 Grad sollen es am Wochenende in Freiburg werden. "Es besteht die Möglichkeit, dass es am Rheingraben lokal an die 30 Grad rangeht, eventuell sogar die 30 Grad erreicht werden", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Sonntag liegen die Höchstwerte zwischen 23 und 28 Grad. Dazu soll laut den Meteorologinnen und Meteorologen an beiden Tagen überwiegend die Sonne scheinen, nur zeitweise ziehen Wolken durch. Dazu wehe ein schwacher, später böiger Wind, auf dem Feldberg soll es stürmische Böen geben.

Aber wie kommt man jetzt so plötzlich in Sommerlaune? Die sonnenerprobten Freiburgerinnen und Freiburger haben schon viele Ideen:

Bis zu 30 Grad - Vorfreude auf die heißen Tage

Worauf in Freiburg Verlass ist: Alle freuen sich schon darauf, wärmere Tage an der Dreisam zu verbringen. Am besten natürlich mit einem Kaltgetränk oder Eis. Einige Eisdielen haben bereits längere Öffnungszeiten, die sich nach dem aktuellen Wetter richten, wie das neue Eiscafé Amore in Freiburg.

Der Stadtgarten in Freiburg lädt schon zum Verweilen unter blühenden Bäumen ein. SWR

Blühende Täler oder erfrischende Gipfel: Hauptsache raus

Das erste sommerliche Wochenende schreit auch nach einem Ausflug: zum Beispiel ins Eggenertal im Markgräflerland, wo jetzt gerade die Kirschblüte das Tal in ein weißes Blütenmeer verwandelt. Wer den sommerlichen Temperaturen eher erstmal entfliehen möchte, der kann sich in den Schwarzwald retten: Der Feldberg, die Ravennaschlucht, die St. Oswald-Kapelle und das Hofgut Sternen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind Ausflugsziele, die nicht nur gute Aussichten, sondern auch Schatten versprechen.

Die Kirschblüten blühen jetzt früher als sonst im Markgräflerland. SWR

Endlich wieder ins Wasser stürzen?

Viele Freiburgerinnen und Freiburger freuen sich vor allem darauf, endlich wieder schwimmen zu gehen. Ob in eines der Städtischen Bäder, oder für einen Ausflug zum Schluchsee oder zum Titisee inklusive Bötchen fahren. Eine Kanutour ist zum Beispiel in vielen Regionen auch schon ab April möglich, zum Beispiel auf dem Hochrhein vom Rheinfall nach Hohentengen (Landkreis Waldshut).

Radeln am Kaiserstuhl gefällig?

Auch für Fahrradtouren eignet sich das kommende Wochenende besonders, insbesondere der Kaiserstuhl hat einiges an sportlichen Herausforderungen zu bieten, zum Beispiel eine (gefühlte) Reise in die Vereinigten Staaten über den "Texaspass". Warum der so heißt? Die Route führt in Serpentinen durch die Weinberge, die einem schwingenden Lasso ähneln. Dabei inklusive: der Blick über das südbadische Valley. Wer eher in der Stadt oder auf dem Platz sportlich aktiv sein möchte, der kann sich hier schon mal einen Überblick über die Beachvolleyballfelder Freiburgs verschaffen.

Eine der beliebtesten Rennradstrecken in Südbaden: der Aufstieg zum Texaspass in Vogtsburg im Kaiserstuhl. IMAGO GFC Collection

Nervenkitzel mit der Familie

Adrenalin gefällig? Die Sommerrodelbahn oder der Hasenhorn Coaster in Todtnau (Kreis Lörrach) sind schon eröffnet, wie viele weitere Freizeitparks in der Region. Ein Escape Room an der frischen Luft oder eher eine mehr oder weniger klassische Schnitzeljagd steckt hinter "Annis Schwarzwald Geheimnis", wo es ums Rätsellösen an verschiedenen Orten in Südbaden geht.

Frühjahrsputz und Hornhaut raspeln

Nicht zu vergessenes Highlight in der Sommervorbereitung: der Frühjahrsputz. In Freiburg ist zu sehen, wie die Balkone fit gemacht werden, genauso geht es ans Fensterputzen, Dielen wischen, Aussortieren, Aufräumen und natürlich an die Gartenarbeit. Und das gilt im Zweifelsfall auch für den eigenen Körper. Ein Extra-Tipp einer Freiburgerin, die unbekannt bleiben möchte: Hornhaut an den Füßen raspeln nicht vergessen, bevor es in die Sommersandalen geht!

Byebye Sommer - es wird wieder kühler

Zum Start der neuen Woche soll der Sommer erst einmal wieder vorbei sein: "Allgemein haben wir den Trend, dass es nach dem Sonntag zunehmend wieder kühler wird und sich an die für den April typischeren Temperaturwerte anpasst", so der Deutsche Wetterdienst. Wie bereits am vergangenen Wochenende soll es außerdem wieder Saharastaub geben, der für weniger Sonneneinstrahlung sorge und so "die Temperaturwerte nochmal verstärkt deckelt".