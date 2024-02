In Schluchsee hat am Mittwochabend ein Wohnhaus gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde bei den Löscharbeiten eine Leiche geborgen.

Nachdem am Mittwochabend ein Einfamilienhaus in Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gebrannt hat, wurde bei den Lösch- und Aufräumarbeiten am Donnerstag ein Mann tot aufgefunden. Wie die Feuerwehr mitteilt, handelt es sich dabei wahrscheinlich um einen 25-Jährigen, der im Haus gewohnt hatte.

Brandursache noch unklar

Wie es zu dem Brand kam, ist noch immer nicht bekannt. Die Polizei spricht von einer Art Explosion. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer kurz vor 23 Uhr im Obergeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus in Schluchsee in Vollbrand. Ein weiterer Bewohner ist leicht verletzt worden. Er wurde in eine umliegende Klinik gebracht, so der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuz.

Brand an einem Wohnhaus in Schluchsee. Kamera24

Haus ist nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet

Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Gebäude ausbreitete. Das Einfamilienhaus sei nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet, sagte ein Freiburger Polizeisprecher dem SWR.

Insgesamt waren circa 30 Rettungskräfte vor Ort. Der Sachschaden wird auf mehr als 450.000 Euro geschätzt. Nun ermittelt die Polizei Titisee-Neustadt die genaue Brandursache.