Der erste Spargel ist da - pünktlich zum Osterfest. Doch weil Ostern dieses Jahr recht früh ist und es kalt war, ist die Spargelernte noch relativ karg. Das lässt die Preise steigen.

Spargelessen an Ostern - ein kulinarisches Highlight für die Feiertage. Das ist auch dieses Jahr in Südbaden schon möglich, auch wenn der Spargel noch recht teuer ist. Da Ostern dieses Jahr mit Ende März recht früh ansteht und die Temperaturen in den letzten Wochen eher verhalten frühlingshaft waren, ist der Spargel noch rar und auch teuer. Aber man kann schon sehr guten Spargel bekommen, weiß Stefan Mench vom Obst- und Gemüsevertrieb Südbaden.

Die Spargelpreise sind aktuell noch sehr hoch, weil die Verfügbarkeiten noch nicht so da sind, wie sie es sein sollten.

Spargel der ersten Güteklasse noch Mangelware

Die Nachfrage ist vor allem an Ostern groß. Aber der Spargel der ersten Güteklasse ist noch nicht in ausreichenden Mengen vorhanden. Deshalb wird derzeit noch viel Spargel importiert und zu günstigeren Preisen verkauft. Qualität und Frische sind da nicht immer zufriedenstellend, so Stefan Mench. Aber in den nächsten Wochen soll es kommen, das weiße Gold. Das verspricht zumindest Stefan Mench.

Im Laufe der nächsten Woche wird es aber auch Spargel der ersten Güteklasse in größeren Mengen geben.

Bis dahin heißt es wohl: in Vorfreude die Hände zum Spargelschälen aufwärmen und die besten Spargel-Rezepte raussuchen.