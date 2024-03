Der Traum der Küchenchefs: Die Auszeichnung mit dem Michelin-Stern. Das Freiburger Restaurant "Jacobi" hat es geschafft und erhält außerdem den grünen Stern für Nachhaltigkeit.

Christoph Kaiser ist überglücklich und sprachlos. Nach nur einjährigem Bestehen hat er den Traum aller Küchenchefs erreicht: Eine Auszeichnung im "Guide Michelin", einem Gourmet Hotel- und Reiseführer, der jährlich erscheint und die besten Betriebe auszeichnet. Nun erstmalig mit dabei: Das Restaurant "Jacobi" in Freiburg.

Wir sind überglücklich und sprachlos. Und auch überrascht, denn wir wussten ja garnicht, wann bei uns jemand zum Testen war.

Auszeichnung auch mit dem grünen Michelin-Stern

Zusätzlich zu dem "normalen" Stern erhält das Restaurant einen grünen Stern. Grüne Sterne sollen laut Michelin eine nachhaltige Küche auszeichnen, wo vor allem mit saisonalen und regionalen Zutaten, sowie Fleisch aus artgerechter Tierhaltung gekocht wird.

Der internationale Gourmet-Tourismus bringe Freiburg voran, so die Überzeugung von Küchenchef Kaiser. Dadurch werde sich aber an seinem Betrieb nichts ändern - weder die Preise, noch das Stresslevel. Die Auszeichnung sei für die bisherige Leistung - an der wolle man festhalten, so der Küchenchef gegenüber dem SWR.

Elf weitere Betriebe in Südbaden erhalten sich die Sterne

Alle südbadischen Betriebe, die bereits einen oder mehr Sterne haben, konnten sie auch dieses Jahr halten. Zwei Sterne halten kann der Hirschen in Sulzburg, das Ammolite – The Lighthouse Restaurant in Rust und das Restaurant Mühle am Schluchsee. Einen Stern behalten die Burg in Donaueschingen, die Traube in Efringen-Kirchen, die Restaurants Colombi, Eichhalde, und die Wolfshöhle in Freiburg. Auch Merkles Restaurant in Endingen und der Schwarze Adler in Vogtsburg am Kaiserstuhl können ihren Stern halten, genauso wie das Restaurant Eckert in Grenzach-Wyhlen.

Süden bleibt Gourmet-Hochburg

Der Süden bleibt damit Gourmet-Hochburg, wenn auch Bayern dieses Jahr erstmalig mehr Sternebetriebe auszeichnen kann, als Baden-Württemberg. Trotz Fachkräftemangel, Inflation und höheren Energiekosten gibt es laut "Guide Michelin" in Deutschland so viele Sterne-Restaurants wie nie zuvor. Insgesamt 340 Betriebe können sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern des Gourmetführers schmücken.