Ein Michelin-Stern gilt als Symbol der Spitzengastronomie. Jahrelang hat Baden-Württemberg die Liste der Sterne-Restaurants angeführt - in diesem Jahr reichte es nur für Platz zwei.

In Hamburg wurden am Dienstagabend wieder die Michelin-Sterne vergeben - dieses Mal an so viele Restaurants wie noch nie zuvor in Deutschland. Insgesamt 340 Restaurants dürfen sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern des Gourmetführers "Guide Michelin" schmücken.

Jahrelang war Baden-Württemberg bundesweit führend bei der Zahl der Sterne-Lokale. In diesem Jahr erhielten 73 baden-württembergische Restaurants eine Auszeichnung - und damit drei weniger als im vergangenen Jahr. In Bayern sind es 79 - daher geht der Titel in diesem Jahr an das Nachbarland.

Fünf neue Sterne-Restaurants in BW

In Baden-Württemberg wurden fünf Restaurants mit ihren ersten Michelin-Sternen überhaupt ausgezeichnet. Das "SEO Küchenhandwerk" in Langenargen am Bodensee (Bodenseekreis) erhielt gleich zwei Sterne. Vier weitere Gasthäuser können sich über einen neuen Stern freuen: Dazu gehören das "Jacobi" in Freiburg, das "Restaurant 1950" in Hayingen (Kreis Reutlingen), das "ZUR WEINSTEIGE" in Stuttgart und das "Cédric" in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis).

Cédric Staudenmayer, der erst 25-jährige Sterne-Koch des "Cédric", wurde zudem mit dem Young-Chef-Award geehrt. Die Testesser überzeugte er mit seiner "regional-saisonal beeinflussten modernen Küche".

Baiersbronn weiter einzige Kommune mit zwei Drei-Sterne-Restaurants

Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg jetzt 60 Ein-Sterne-Lokale und 11 Zwei-Sterne-Lokale. Die 2 Drei-Sterne-Lokale im Land, das "Restaurant Bareiss" und die "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt), konnten wie auch im vergangenen Jahr ihre Auszeichnungen halten. Der Ort im Nordschwarzwald ist bundesweit der einzige, der zwei Restaurants mit der höchsten Auszeichnung beherbergt.

Sterne-Auszeichnungen des renommierten Restaurantführers Hinter dem renommierten roten Restaurantführer, der in mehr als zwei Dutzend Ländern erscheint, steht der gleichnamige französische Reifenhersteller Michelin. In Deutschland erschien der erste Guide Michelin 1910, damals aber noch "den Herren Automobilisten" gewidmet und vor allem mit Straßenrouten versehen. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Auf der Suche nach den besten Adressen fürs Essen sind erfahrene internationale Testerinnen und Tester anonym im Einsatz. Der Vergabe der begehrten Sterne liegt ein einheitliches Bewertungssystem zugrunde. Als Kriterien gelten unter anderem die Qualität der Produkte, eine persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine auf Dauer gleichbleibende Qualität.

Landeshauptstadt bleibt Spitzenreiter

In Stuttgart sammeln sich mit neun Adressen weiter die meisten Sterne-Restaurants in einer Stadt in Baden-Württemberg. Die "Speisemeisterei" behält ihre zwei Sterne. Neben dem Neuzugang "ZUR WEINSTEIGE" verteidigen sieben weitere Lokale ihre Auszeichnung. Übrigens: Die Inspektorinnen und Inspektoren haben die Restaurants mit einem Stern nahezu gleich auf Baden und Württemberg verteilt. Nur bei den noch edleren Zwei- und Drei-Sterne-Lokalen gibt es einen klaren Schwerpunkt im Badischen.

Ein Stern weniger in Karlsruhe

Im Kreis Karlsruhe hingegen gibt es seit diesem Jahr einen Stern weniger. Das Restaurant "zeit|geist“ in Weingarten hat seinen Stern aberkannt bekommen, weil es inzwischen ein anderes Konzept verfolgt. Das Karlsruher Restaurant "sein", das erst im letzten Jahr seine Zwei-Sterne-Auszeichnung erhalten hat, konnte diese dagegen halten.

Außerdem wurden sechs weitere Restaurants in Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz), Heidelberg, Horben bei Freiburg, Konstanz, Mannheim und Ulm im Laufe des vergangenen Jahres von der Sterne-Liste gestrichen, weil sie innerhalb des letzten Jahres schließen mussten.

Viele Auszeichnungen trotz Inflation

Die Menge an herausragenden Restaurants hat auch den Direktor des "Guide Michelin" für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, überrascht. "Wir sind selbst erstaunt über den neuen Rekord." Die Gastronomie-Branche hatte im vergangenen Jahr mit Fachkräftemangel, steigenden Einkaufspreisen, Inflation und höheren Energiekosten zu kämpfen.

Laut Flinkenflügel hat sich in der Branche innerhalb der letzten Jahre viel bewegt. Es gehe lockerer, legerer und lustiger in den Spitzenrestaurants zu. "Es ist nicht mehr so steif wie vor 20, 30 Jahren." Gleichzeitig sei die Qualität gestiegen. "Die Kriterien haben sich ja nicht verändert - die deutsche Küche wird immer besser", sagte Flinkenflügel.

Grüner Stern für nachhaltige Küche in Freiburg

Auch in Sachen Nachhaltigkeit gibt es spürbare Veränderungen. Immer mehr Küchen greifen die Wünsche der Kundschaft nach umweltbewusstem Handeln auf. Sie kochen saisonal, regional, greifen auf Fleisch und Fisch aus artgerechter Haltung zurück und vermeiden Müll. Dafür verleiht Michelin seit vier Jahren auch einen grünen Stern. In Baden-Württemberg konnte sich das "Jacobi" neben einem normalen Stern auch einen weiteren der grünen Sterne sichern. Insgesamt erhielten bundesweit 77 Restaurants die Nachhaltigkeits-Auszeichnung.

Tourismus-Staatssekretär: Baden-Württemberg ist Inbegriff für Spitzenküche

Der baden-württembergische Tourismus-Staatssekretär Patrick Rapp (CDU) freut sich über die vielen Sterne für Spitzenrestaurants im Land. "Die neuen Auszeichnungen des Restaurantführers 'Guide Michelin' beweisen zum wiederholten Mal, dass Baden-Württemberg für Feinschmecker eine namhafte Adresse und ein Inbegriff für Spitzenküche in Deutschland und der Welt bleibt", schreibt Rapp in einer Mitteilung. "The Länd" locke immer mehr einheimische wie internationale Gäste mit einem Genussurlaub als Reiseanlass.