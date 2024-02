Der Fasching steht kurz vor dem Höhepunkt. Viele Veranstaltungen finden deshalb am Wochenende überall in der Region statt, eine der größten wird der Umzug in Talheim sein.

Im Februar, dem Faschingsmonat, geht es in der Region Heilbronn-Franken am Wochenende erst so richtig los: Am Samstag lädt beispielsweise der Hardthäuserner Carneval Verein (HCV) nach Gochsen (Kreis Heilbronn) ein. Dort wird es ab 11:30 Uhr einen Empfang geben, um 13:30 Uhr beginnt dann der Umzug, der sich durch die Innenstadt schlängelt.

Prunksitzungen und Faschingsgaudi

In Assamstadt (Main-Tauber-Kreis) laden die "Assamstadter Schlackohren" am Samstag zur ersten Prunksitzung in die Asmundhalle ein. Vier Stunden lang gibt es Büttenreden, Tänze und verschiedene Showeinlagen. In Külsheim-Eiersheim (ebenfalls Main-Tauber-Kreis) lädt die Freiweillige Feuerwehr Eiersheim zum "Hemdglunkerball 2.0" ein. In Krautheim (Hohenlohekreis) steppt der Bär auf der Faschingsgaudi im Eugen-Seitz-Bürgerhaus. Über 200 Akteuren präsentieren wieder ein buntes, spektakuläres Programm mit erstklassigen Garde- und Schautänzen und unterhaltsamer Guggenmusik.

Kinderfasching noch und nöcher

In Bad Rappenau-Obergimpern (Kreis Heilbronn) veranstaltet der TSV Obergimpern am Sonntag in der Krebsbachhalle für die kleinen Närrinnen und Narren einen Kinderfasching. Das Jugendblasorchester und der TSV Neuenstein (ebenfalls Kreis Heilbronn) feiern in der Stadthalle am Sonntagmittag für die Kleinen Kinderfasching. Auch in Stimpfach (Kreis Schwäbisch Hall) können sich die Kleinen beim Kinderfasching in der Waldhalle austoben.

Großer Andrang zum Faschingsumzug in Talheim 2023. SWR Ulrike Schirmer

55 Jahre Carnevalsverein Talheim

Talheims (Kreis Heilbronn) Gassen werden bunt am Sonntag: Um 13:31 Uhr startet der Talheimer Carnevalsverein seinen Jubiläumsumzug - der große Höhepunkt im 55-jährigen Jubiläumsjahr des Carnevalsvereins. Tausende Narren werden dazu erwartet, um ausgelassen zu feiern.

Ein Hauch Venedig in Schwäbisch Hall

Hallia Venezia: venezianischer Karneval in Schwäbisch Hall. Walter Weiler / Hallia Venezia e.V.

Die "Hallia Venezia" lädt dann am Sonntag die Besucherinnen und Besucher zum Schlendern durch die engen Gassen und Plätze in Schwäbisch Hall ein, um die vielen farbenfrohen Masken und Gewänder zu bestaunen. Am Sonntag streifen weit über 100 Maskenträgerinnen und Maskenträger in fantasievoll gestalteten Gewändern schweigend durch die Straßen der Altstadt und stellen sich auf dem Marktplatz, der Treppe von St. Michael und an vielen anderen Plätzen dem Publikum vor - ein farbenfrohes, stilles Fest der Sinne.