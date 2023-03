per Mail teilen

Christina Erdkönig, Redakteurin bei SWR Aktuell Baden-Württemberg privat

Christina Erdkönig ist immer noch neugierig- auch nach mehr als zwei Jahrzehnten im Journalismus. "Journalistin zu sein, ist immer noch mein Traumjob: am Puls der Zeit sein, Dingen auf den Grund gehen, an Formulierungen feilen."

Aufgewachsen ist sie in Wien, Sindelfingen und Paris. Nach ihrem Kulturwirtschaft-Studium machte sie eine Ausbildung zur Hörfunk-und Fernsehjournalistin, ein Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Auch damals schon reizten sie Livesituationen und Aktualität. Aus dem hohen Norden ging es dann wieder zurück in den Süden: Sehnsucht nach den Bergen und nach einem Schwaben, der jetzt ihr Mann ist.

Als Radio-Reporterin im SWR Studio Tübingen war sie dann zum Beispiel mit Sonnenfinsternisjägern unterwegs, interviewte Hohenzollernprinzen und recherchierte zur Rolle von Frauen in der Wissenschaft. Jahre als Hörfunk-Moderatorin und Redakteurin bei SWR2 (Schwerpunkt Politik/Aktuelles) und SWR Aktuell Radio folgten - mit Ausflügen zu Korrespondentenvertretungen im ARD Studio Paris.

Seit 2008 arbeitet Christina Erdkönig schwerpunktmäßig in der Nachrichtenredaktion des SWR in Stuttgart. "Bei den Nachrichten liebe ich die Präzision und die Schnelligkeit." Sie ist jetzt vor allem als Onlineredakteurin für SWR Aktuell BW und als Chefin vom Dienst am Baden-Württemberg-Desk für die Landes-Radionachrichten tätig.