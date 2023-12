Das Stockacher Narrengericht – ein Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Die Liste der Politprominenz, die sich schon vor dem Narrengericht musste, ist lang.

Angeklagt und verurteilt: Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier, Malu Dreyer, Winfried Kretschmann, Wolfgang Kubicki, Cem Özdemir und viele mehr - die Liste der Politprominenz, die sich schon vor dem Hohen Grobgünstigen Narrengericht zu Stockach verantworten musste, ist lang. Traditionell muss sich der oder die Angeklagte am "Schmotzigen Dunschtig" dem Narrengericht stellen. Wen die Anklage trifft, wird aber erst am Dreikönigstag von der Narrenzunft in Stockach bekannt gegeben. Seit 1351 dürfen die Stockacher Narren im Gedenken an ihren Gründervater, Erznarr "Hans Kuony von Stocken", einmal im Jahr ein Narrengericht abhalten. Die Strafe wird traditionell in "Eimern Wein" bemessen. Dabei fasst ein "Eimer" laut einem alten österreichischen Hohlmaß sage und schreibe 60 Liter. Der SWR überträgt diesen Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fastnacht am Schmotzigen Dunschtig. Fachkundig und humorvoll kommentieren SWR Moderatorin Kristin Haub und der Stockacher Gerichtsnarr Rainer Vollmer.

Stockacher Narrengericht 2024 am 08.02.2024 um 21:15 Uhr im SWR.