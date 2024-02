Die fünfte Jahreszeit steuert auf ihren Höhepunkt zu. Auch an diesem Wochenende ist wieder närrisches Treiben. Es starten mehrere Umzüge und in Karlsruhe ist närrischer Gottesdienst.

Mehrere Umzüge und ein närrischer Gottesdienst. An diesem Wochenende feiern die Narren wieder - unter anderem in Karlsruhe, Gernsbach, Bruchsal oder im Baden-Badener Stadtteil Varnhalt.

Fastnachtsumzüge am Samstag in Gernsbach und Varnhalt

In Gernsbach (Kreis Rastatt) steht am Samstag der Fastnachtsumzug auf dem Programm. Ab 14:11 Uhr bahnt sich der Zug mit über 70 Narrengruppen seinen Weg durch die fastnächtlich geschmückte Altstadt. Eine Stunde zuvor, um 13:11 Uhr, wird der Narrenbaum auf dem Marktplatz gestellt.

Im Baden-Badener Stadtteil Varnhalt startet ebenfalls der diesjährige Umzug. Traditionell fällt der Startschuss am Samstag vor Fastnacht um 14:11 Uhr. Aus Sicherheitsgründen ist die Teilnehmerzahl laut Veranstaltern auf etwa 70 Gruppen beschränkt. Ab 11:11 Uhr beginnt bereits das närrische Treiben an den Ständen im Dorf und in der Yburghalle.

Umzüge am Sonntag in Bruchsal und Kronau

Am Sonntag starten dann Fastnachtsumzüge in Bruchsal und Kronau (beide Kreis Karlsruhe). Der Umzug in Bruchsal zieht ab 13:33 Uhr durch die Straßen. Dann heißt es wieder "Brus´l Ahoi". Erwartet werden knapp 100 teilnehmende Gruppen. In Kronau setzt sich der diesjährige Umzug um 13:31 Uhr in Bewegung.

Närrischer Gottesdienst in Karlsruhe

In Karlsruhe wird am Samstag wieder der traditionelle ökumenische Gottesdienst zur Fastnacht gefeiert. Er startet um 11:11 Uhr in der Kirche St. Stephan in der Innenstadt. Der närrische Gottesdienst wird umrahmt von Guggemusik. Anschließend ziehen die Närrinnen und Narren gemeinsam zum Marktplatz. Dort wird der Narrenbaum an die Karlsruher Bevölkerung übergeben.

So war der närrische Gottesdienst 2023 in Karlsruhe

Fastnacht: Heiße Phase startet am Schmutzigen Donnerstag

Am Schmutzigen Donnerstag startet die fünfte Jahreszeit dann in die heiße Phase. Dann werden in einigen Kommunen Rathäuser gestürmt. In Bühl (Kreis Rastatt) ziehen traditionell die Bühler Hexen ab dem Morgen durch die Stadt. Am Donnerstagnachmittag gibt es auch wieder eine Hexengasse mit Tanz- und Showauftritten.

Bühler Hexen außer Rand und Band. SWR

Bis Fastnachtsdienstag stehen dann weitere Umzüge auf dem Programm: Am Fastnachtssamstag in Pforzheim-Dillweißenstein, im Gaggenauer Stadtteil Bad Rotenfels (Kreis Rastatt) in Phillippsburg (Kreis Karlsruhe) oder Bühl-Weitenung (Kreis Rastatt).

Am Fastnachtssonntag starten Umzüge unter anderem in Karlsruhe-Durlach, Rastatt, Bühl und Gaggenau-Hörden.

Rosenmontagsumzüge ziehen dann tausende Menschen unter anderem nach Ettlingen (Kreis Karlsruhe) und zum Nachtumzug in Calw.

Am Fastnachtsdienstag startet dann der Karlsruher Umzug durch die Innenstadt. Weitere Umzüge sind unter anderem dann auch im Baden-Badener Stadtteil Oos, in Achern (Ortenaukreis) oder Gaggenau-Ottenau (Kreis Rastatt).