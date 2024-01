per Mail teilen

Am Sonntag fand im Karlsruher Stadtteil Grötzingen wieder der Narrensprung statt. Zu einem der größten Fastnachtsumzüge in der Region kamen rund 12.000 Besucherinnen und Besucher.

Der Narrensprung in Karlsruhe-Grötzingen ist am Sonntag traditionell mit dem Rathaussturm um 11:11 Uhr gestartet. Ab da übernahm die Grötzinger Narrenzunft Hottscheck das Sagen. Der tatsächliche Narrensprung startete um 14:11 Uhr. Bei schönstem Wetter und blauem Himmel verfolgten rund 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Umzug am Straßenrand.

Gruppen aus der Region Karlsruhe, aus Südbaden, aus Schwaben und aus dem Hochschwarzwald kamen nach Karlsruhe-Grötzingen zum Narrensprung. SWR

Zahlreiche Narren und Guggenmusiken ziehen durch Grötzingen

66 Fußgruppen - darunter Hästräger, Guggenmusiken, Hexen und andere Narren - zogen durch den Grötzinger Ortskern. Die Vereine kamen aus der Region Karlsruhe und darüber hinaus. Auch aus Südbaden oder dem Hochschwarzwald waren Gruppen mit dabei.

Hexen beim Narrensprung am Sonntag in Karlsruhe Grötzingen. SWR

Nach dem Narrensprung wurde auf den Straßen noch weiter gefeiert. Nach ersten Informationen der Polizei blieb der Umzug weitestgehend friedlich.

Die Zuschauerinnen und Zuschauern hatten Spaß beim Grötzinger Narrensprung. SWR

Tolle Gruppen, tolle Stimmung. Viele Süßigkeiten für die Kinder. Tolle Veranstaltung.

Besucher müssen mit Verkehrsbehinderungen beim Narrensprung rechnen

Aufgrund der Veranstaltung wurde die Grötzinger Ortsmitte am Sonntag zeitweise für den Verkehr gesperrt. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) haben die Buslinie 21 umgeleitet und die Haltestellen Grötzingen Rathaus, Karl-Leopold-Straße und Büchelbergstraße jeweils in beide Fahrtrichtungen ersatzlos aufgehoben. Die Haltestelle Grötzingen Bahnhof wurde in die Straße Edelmänne verlegt.