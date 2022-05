Sarah Renner arbeitet als Redakteurin im SWR Studio Karlsruhe. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Sarah Renner SWR Patricia Neligan Sarah Renner ist Redakteurin im SWR Studio Karlsruhe. Heimat Geboren in Stuttgart. Zuhause in Karlsruhe. Journalistisch prägend für mich war ...meine Zeit als Korrespondentin im Hauptstadtstudio Berlin. Als Reporterin hatte ich so viele unvergessliche Momente: Mit dem Schnakenhubschrauber über die Rheinauen, mit dem KSC-Fanzug zum VfB-Spiel nach Stuttgart, auf der Grünen Wahlparty bei den Bundestagswahlen (2013 im ARD-Hauptstadtstudio/2017 bei der grünen Wahlparty in Berlin), mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Ebola-Flieger, mit der CSU in Wildbad -Kreuth...