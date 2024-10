In Calw ist in der Nacht auf Mittwoch eine Scheune auf einem Pferdehof in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Im Calwer Ortsteil Oberriedt musste die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch zu einem Großeinsatz ausrücken. Eine Scheune auf einem Pferdehof brannte. Dort waren Stroh und Heu gelagert. Das Gebäude, etwa so groß wie zwei Klassenzimmer, stand lichterloh in Flammen. Über 60 Feuerwehrleute aus Calw, Altburg, Stammheim und Schömberg waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Auch das Technische Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz waren vor Ort. Auf einem Pferdehof im Calwer Ortsteil Oberriedt hat eine Scheune gebrannt. Pressestelle Kreisfeuerwehrverband Calw e.V. War es Brandstiftung in Calw? Verletzt wurde laut einer Sprecherin niemand. Auch Tiere seien auf dem Pferdehof nicht zu Schaden gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Laut Feuerwehr habe der Besitzer ihnen gesagt, dass die Scheune weder einen Stromanschluss, noch technische Ausstattung hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.