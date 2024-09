Beamte der Kripo Calw haben am vergangenen Montag in einem Wald bei Bad Teinach eine Frauenleiche entdeckt. Am Freitag wurde ein tatverdächtiger Mann dem Haftrichter vorgeführt.

Ein Gewaltverbrechen in einem Wald bei Bad Teinach-Zavelstein (Kreis Calw) konnte von der Calwer Kriminalpolizei offenbar schnell aufgeklärt werden. Nachdem erst am vergangenen Montag die Leiche einer 25-jährigen Frau aus Bad-Teinach Zavelstein in einem Wald in der Nähe des Orts gefunden wurde, hat die Polizei noch in dieser Woche einen dringend tatverdächtigen 45-jährigen Mann festgenommen. Er wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

Täter und Opfer standen offenbar in persönlicher Beziehung

Laut Staatsanwaltschaft Tübingen und Polizeipräsidium in Pforzheim sollen Täter und Opfer in einer persönlichen Beziehung gestanden haben. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt. Die Polizei hat sofort nach dem Fund der toten Frau eine Sonderkommission eingerichtet. Der Verdacht gegen den 45-Jährigen habe sich recht schnell erhärtet.

Polizei ging schnell von einem Gewaltverbrechen aus

Wegen des Verdachts des Totschlags wurde der Mann am Freitag einem Haftrichter in Tübingen vorgeführt. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die 25-jährige Frau war bereits seit dem 2. September als vermisst gemeldet worden. Schon bald nach ihrem Verschwinden war die Polizei nach eigenen Angaben von einem möglichen Gewaltverbrechen ausgegangen.

Für das Gewaltverbrechen werden Zeugen gesucht

Die Ermittlungen der Soko "Hirsch" insbesondere zu den Hintergründen der Tat sowie zu möglichen Motiven seien noch nicht abgeschlossen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Deshalb werden Zeugen gesucht, die Anfang September im Waldgebiet zwischen Emberg, Schmieh und Rötenbach im Kreis Calw etwas beobachtet haben.