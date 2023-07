per Mail teilen

Sechs Fahrzeuge sind in der Nacht auf Donnerstag im Karlsruher Stadtteil Waldstadt ausgebrannt.

Zwischen 2:30 Uhr und 3:00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein: Brennende Autos, teilweise an unterschiedlichen Orten in der Waldstadt, wurden gemeldet. Weil es sich um verschiedene Brandorte handele, gehe man nicht von einer technischen Ursache aus, so die Polizei im Gespräch mit dem SWR.

Die Feuerwehr musste in der Nacht sechs brennende Fahrzeuge im Karlsruher Stadtteil Waldstadt löschen. Thomas Riedel

Fahndung läuft

Verletzte hat es laut Polizei, soweit bekannt, nicht gegeben. Eine umfangreiche Fahndung sei eingeleitet worden.