Ein 30-Jähriger steht in Karlsruhe vor Gericht, weil er in Ettlingen einen Mann in dessen Haus betäubt und Feuer gelegt haben soll. Der Angeklagte schweigt bislang.

Am Landgericht Karlsruhe hat am Montagmorgen der Prozess gegen einen heute 30-jährigen Mann begonnen. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord, besonders schwere Brandstiftung und schweren Raub. Der Angeklagte wollte zunächst keine Angaben machen.

Öffentlichkeit zunächst vom Prozess ausgeschlossen

Das Gericht entschied zum Auftakt zudem, die Öffentlichkeit für die Aussage des Opfers auszuschließen. Als Begründung hieß es, dass es in der Aussage auch um Details der sexuellen Beziehung und Vorlieben des Opfers gehen könnte. Nach Ansicht des Gerichts überwiegt demnach der Schutz der Persönlichkeitsrechte vor dem Interesse der Öffentlichkeit.

Brennendes Haus in Ettlingen

Ende Juli vergangenen Jahres soll der damals 29-jährige Angeklagte einen Bekannten in dessen Haus in Ettlingen-Bruchhausen (Landkreis Karlsruhe) betäubt haben, indem er ihm heimlich Medikamente in das Getränk gemischt haben soll. Die Benommenheit des 54-Jährigen habe der Angeklagte laut der Staatsanwaltschaft ausgenutzt, um verschiedene Wertgegenstände zu stehlen.

Im Anschluss habe er das Haus des Bekannten in Ettlingen-Bruchhausen in Brand gesetzt. Dabei habe er laut Anklage zumindest billigend in Kauf genommen, dass der Mann in dem Feuer hätte sterben können.

Opfer konnte sich selbst in Sicherheit bringen

Laut Staatsanwaltschaft erwachte der Mann wegen des Brandgeruchs und konnte sich ins Freie retten. Nachbarn riefen die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Haus aber bereits lichterloh, sodass die Feuerwehr nur noch ein Übergreifen des Feuers auf Nachbarhäuser verhindern konnte. Der Sachschaden an dem Gebäude belief sich nach Angaben der Ermittler auf rund 350.000 Euro.

Urteil im Prozess in Karlsruhe wird im März erwartet

Der mutmaßliche Täter, der die brasilianische Staatsbürgerschaft hat, wurde kurz nach der Tat am Frankfurter Flughafen festgenommen.

Für den Prozess am Schwurgericht des Landgerichts sind fünf Verhandlungstage geplant. Der nächste Verhandlungstag ist am 9. Februar. Mit einem Urteil wird im März gerechnet.