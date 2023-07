29-Jähriger nach Gebäudebrand und mutmaßlichem versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Nach einem Brand in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) hat die Polizei einen 29-Jährigen festgenommen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft legte er ein Feuer im Haus eines Bekannten.

Nach einem Hausbrand in Ettlingen-Bruchhausen hat die Polizei einen Mann wegen mutmaßlich versuchter Tötung festgenommen. Wie die Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe bekannt gab, wurde der 29-Jährige noch in der Nacht in Frankfurt am Main gefasst. Er soll demnach noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mutmaßlicher Brandstifter war Bekannter von Hausbewohner

Konkret wird dem Mann vorgeworfen, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben. Die Polizei sprach von einem mutmaßlich versuchten Tötungsdelikt. Der 54-jährige Hausbewohner ist demnach ein Bekannter des Festgenommenen. Dieser konnte das brennende Haus nach Informationen der Polizei selbstständig verlassen und sich selbst in Sicherheit bringen.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der vorgeworfenen Tat - dauern an. Zur Spurensicherung am Brandort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Haus stand in Vollbrand

Anwohner hatten den Brand am Donnerstag gegen 21:30 Uhr gemeldet, so die Polizei und die Staatsanwaltschaft weiter. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Wohnhaus bereits in Vollbrand gestanden.

Das Feuer konnte laut Polizei gelöscht und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Der Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 350.000 Euro.