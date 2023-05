Ab Dienstag ist die Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr der A5 in Richtung Basel gesperrt. Grund sind umfassende Bauarbeiten zwischen dem Dreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle.

Die Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr der A5 ist ab Dienstag gesperrt. In diesem Bereich ist die Autobahn von sechs auf vier Spuren verengt, mit Auswirkungen auf den Verkehr in Richtung Frankfurt und Basel. Es wird mit Staus gerechnet.

Neue Fahrbahndecke zwischen Autobabahndreieck und Rüppurr

Nur wenige Wochen nach der Aufhebung der Sperrung der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd müssen sich Autofahrer auf weitere Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Autobahn GmbH erneuert bis voraussichtlich November auf der A5 bei Karlsruhe-Rüppurr zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr in Fahrtrichtung Basel die Fahrbahnen. Im Rahmen der Arbeiten ist die Sperrung der Anschlussstelle notwendig.

Nur zwei statt drei Fahrspuren in jede Richtung

Während des gesamten Zeitraums der Bauarbeiten wird der Verkehr in Richtung Basel auf die östliche Fahrbahn geleitet. Insgesamt stehen den Autofahrerinnen und Autofahrern bis zum Abschluss der Arbeiten sowohl in Fahrtrichtung Basel als auch in Fahrtrichtung Frankfurt jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Wegen der Verengung von drei auf jeweils zwei Fahrspuren werden mobile Stauwarnanlagen eingesetzt.

Laut Autobahn GmbH sollen Autofahrerinnen und Autofahrer den ausgeschilderten Umleitungen, und nicht ihren Navigationsgeräten folgen. SWR

Autobahn GmbH: "Nicht dem Navi folgen!"

Die Umleitungsstrecken sind in Fahrtrichtung Basel zur Anschlussstelle Karlsruhe-Süd ausgeschildert. Die Abfahrt vom Dreieck Karlsruhe kommend an der Anschlussstelle ist bis Anfang August 2023 möglich. Die Autobahn GmbH appelliert an alle Autofahrer, sich an die ausgewiesenen Umleitungen zu halten und nicht den Routenempfehlungen von Navigationssystemen zu folgen.