Brand in Lagerhalle für Fahrräder in Bruchsal

In der Nacht auf Freitag hat in Bruchsal eine Lagerhalle für Fahrräder gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Bei der Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

In der Bruchsaler Innenstadt ist in der Nacht auf Freitag in einer eine Lagerhalle für Fahrräder ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach 1 Uhr bemerkten Anwohner Rauch und Flammen in der Kaiserstraße und wählten den Notruf. Als die Feuerwehr eintraf, brannte bereits ein Teil des Dachs. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen von der Lagerhalle auf angrenzende Wohngebäude verhindern und den Brand schnell löschen. Verletzt wurde laut Polizei niemand, der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Polizei vermutet Brandstiftung

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich ein etwa 40-jähriger Mann außerhalb der Lagerhalle aufgehalten hat, bevor das Feuer ausbrach. Nach ihm wurde in der Nacht auch mit einem Hubschrauber gesucht. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung,