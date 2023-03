Autobahn-Anschlussstelle Karlsruhe-Süd wird für zwei Monate gesperrt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird die A5-Anschlussstelle Karlsruhe-Süd für zwei Monate gesperrt. Pendler müssen mit Behinderungen rechnen.

Grund ist die Sanierung der B3 auf etwa 650 Metern Länge. Dafür wird die Autobahn-Anschlussstelle Karlsruhe-Süd in beiden Richtungen gesperrt. Betroffen sind sowohl die Auffahrt auf die A5, als auch die Abfahrt. Im ersten Bauabschnitt - bis Ende März - können Autofahrerinnen und Autofahrer die A5 von Karlsruhe aus noch erreichen.

Grafik des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Sperrung der A5-Autobahn-Anschlussstelle Karlsruhe-Süd Regierungspräsidium Karlsruhe

Sanierung der B3 in zwei Abschnitten

Im Gegensatz zu den Auf- und Abfahrten der Autobahn bleibt die B3 zwischen Ettlingen und Karlsruhe während der kompletten Baumaßnahme befahrbar. Die Sanierung wird in zwei Bauphasen durchgeführt: Zunächst wird die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe (Norden) saniert, anschließend folgt die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Ettlingen (Süden). Dafür wurde in den vergangenen Tagen eine Mittelstreifenüberfahrt gebaut, über die der Verkehr während der Maßnahme auf die jeweils andere Fahrbahnseite geführt wird. Dadurch entfällt in beiden Richtungen dann jeweils der linke Fahrstreifen.

A5 während des ersten Bauabschnitts von Karlsruhe aus noch befahrbar

Während des ersten Bauabschnitts, der bis Ende März abgeschlossen sein soll, bleibt die Zufahrt auf die A5 von Karlsruhe kommend befahrbar. Die Zu- und Abfahrten aus Richtung Ettlingen werden gesperrt. Außerdem entfällt der Park- & Ride-Parkplatz für die komplette Dauer der Bauarbeiten. Auch die Ampelanlage an der B3 wird außer Betrieb genommen und erneuert.

Kosten von 2,3 Millionen Euro und lange Wartezeiten

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet Autofahrerinnen und Autofahrer, etwas mehr Zeit einzuplanen. Weil der Verkehr über die nächstgelegene Anschlussstelle Ettlingen umgeleitet wird, rechnet das Regierungspräsidium dort ebenfalls mit Behinderungen. Die Kosten der Bauarbeiten belaufen sich laut Regierungspräsidium auf rund 2,3 Millionen Euro und werden anteilig vom Bund, der Autobahn GmbH und der Stadt Ettlingen getragen. Bis zum 7. Mai sollen die Maßnahmen abgeschlossen und die Fahrt von der und auf die Autobahn wieder frei sein.